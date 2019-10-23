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Фото: жена Алибасова-младшего подает на развод из-за измен и насилия

Новости
    23.10.2019, 14:13
Текст:   Олег Усков

Телеведущая Виолетта Гришина, третья жена Бари Алибасова-младшего, старшего сына продюсера, и, соответственно, невестка многострадального Бари Алибасова, разводится с мужем. О чем сообщила в Instagram.

Как уверяла женщина, младший Алибасов изменял ей, применял насилие и вообще не джентльмен.

"Женщин бить нельзя. Мы разводимся и точка", - уведомила журналистка подписчиков.

По словам Гришиной, решение развестись пришло к ней в голову незадолго до рождения дочери Амелии, когда буквально в новогоднюю ночь она застала супруга в постели с любовницей.

Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой

И все происходившее настолько подкосило здоровье невестки продюсера (отнялись ноги), что ей пришлось делать кесарево.

"Каждый проходит свои жизненные уроки. Я прошла, справилась, и я сейчас счастлива, в гармонии и люблю эту жизнь. Спасите меня от сочувствия, сожаления, жалости. Спасибо судьбе, что был такой опыт", - подытоживает Гришина.

При этом ранее на Первом канале прозвучала информация о том, что на поведение младшего Алибасова сетовала и его любовница, сообщая о 26 ударах тупым предметом и о том, что он бил ее ногами по голове. Что, по словам барышни, она зафиксировала на камеру.

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