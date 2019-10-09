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Адвокат продавца "Крота" прокомментировал победу над Бари Алибасовым

Поп-музыка
    09.10.2019, 15:40
Текст:   Олег Усков

Юрист Максим Степанчук, адвокат торговой сети, где было приобретено средство для прочистки канализационных засоров "Крот", которым отравился музыкальный продюсер Бари Алибасов, прокомментировал вчерашнее поражение создателя группы "На-На" в суде.

Фото: youtube.com
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Напомним. Сторона Алибасова выдвинула иски в общей сложности на сто миллионов рублей в отношении производителя средства и сети, где оно было куплено. Но во вторник Пресненский суд Москвы оставил иск без удовлетворения. Что адвокат ответчика приветствует.

"Суд решил в пользу ответчика. Полностью отказал в удовлетворении иска. Мы удовлетворены решением суда", - заявил Степанчук. В то же время он выразил сожаление по поводу недоразумения, "приключившегося с господином Алибасовым". Но акцентировал, что требования продюсера "были необоснованными".

"Нам было очевидно, что средство для промывки "Крот" не следует употреблять внутрь", - заметил юрист.

Вынесенное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Алибасов попал в реанимацию в начале июня в тяжелом состоянии, случайно выпив "Крота", перепутав его с йогуртом.

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