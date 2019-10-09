Адвокат продавца "Крота" прокомментировал победу над Бари Алибасовым

Юрист Максим Степанчук, адвокат торговой сети, где было приобретено средство для прочистки канализационных засоров "Крот", которым отравился музыкальный продюсер Бари Алибасов, прокомментировал вчерашнее поражение создателя группы "На-На" в суде.

Напомним. Сторона Алибасова выдвинула иски в общей сложности на сто миллионов рублей в отношении производителя средства и сети, где оно было куплено. Но во вторник Пресненский суд Москвы оставил иск без удовлетворения. Что адвокат ответчика приветствует.

"Суд решил в пользу ответчика. Полностью отказал в удовлетворении иска. Мы удовлетворены решением суда", - заявил Степанчук. В то же время он выразил сожаление по поводу недоразумения, "приключившегося с господином Алибасовым". Но акцентировал, что требования продюсера "были необоснованными".

"Нам было очевидно, что средство для промывки "Крот" не следует употреблять внутрь", - заметил юрист.

Вынесенное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Алибасов попал в реанимацию в начале июня в тяжелом состоянии, случайно выпив "Крота", перепутав его с йогуртом.