Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск музыкально продюсера, создателя проекта "На-На" Бари Алибасова, требовавшего взыскать в его пользу сто миллионов рублей с производителя средства для прочистки канализационных труб "Крот", а также еще с ряда учреждений.

Включая супермаркет, где был приобретен химикат. Которым продюсер резонансно отравился, перепутав "Крота" с йогуртом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. "Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Напомним, что сторона Алибасова оценила моральный вред, нанесенный продюсеру злокозненно мимикрировавшим "Кротом", в 85 миллионов рублей, а ущерб, причиненный "Кротом" его здоровью, - в пятнадцать миллионов.

Отмечено, что в законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.