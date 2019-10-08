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Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде

Поп-музыка
    08.10.2019, 20:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск музыкально продюсера, создателя проекта "На-На" Бари Алибасова, требовавшего взыскать в его пользу сто миллионов рублей с производителя средства для прочистки канализационных труб "Крот", а также еще с ряда учреждений.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дочь Ксении Бородиной была экстренно госпитализирована из школы

Включая супермаркет, где был приобретен химикат. Которым продюсер резонансно отравился, перепутав "Крота" с йогуртом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. "Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

Напомним, что сторона Алибасова оценила моральный вред, нанесенный продюсеру злокозненно мимикрировавшим "Кротом", в 85 миллионов рублей, а ущерб, причиненный "Кротом" его здоровью, - в пятнадцать миллионов.

Отмечено, что в законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

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