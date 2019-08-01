Алибасов передумал судиться с производителем "Крота"

Продюсер Бари Каримович Алибасов, дела которого - благодаря грамотному питанию - всё бодрее идут на поправку, вновь напомнил о себе.

Создатель проекта "На-На" отменил ранее озвученные его окружением планы судиться с производителем означенного средства для прочистки канализационных засоров. Которое музыкант выпил, перепутав с йогуртом.

"Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так все хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться", - цитирует ТАСС доводы Алибасова.

Присовокупив, что на вопрос о том, как он себя теперь чувствует, продюсер ответил, что чувствует он себя теперь уже хорошо.

Ранее актриса Лидия Федосеева-Шукшина, жена Алибасова, выражала намерение привлечь к ответственности производителя "Крота" на основании того факта, что упаковка химиката похожа на бутылочку йогурта.

После PR-директор Алибасова и "На-На" Вадим Горжанкин отметил, что цель предположенного иска - "заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

Перед этим сообщалось, что бывший личный врач продюсера поставила "кротовую" версию недуга Алибасова под большие сомнения.