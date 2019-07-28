Бари Алибасов рассказал о сложностях приема пищи

Фестиваль "Жара" в Баку в этот раз особо насыщен событиями культурной жизни.

В частности, Ольга Бузова упала на сцене во время своего шоу и повредила ногу. На которую пришлось наложить пластырь.О чем преуспевающая звезда немедля пожаловалась в соцсетях.

Проблемы с ногой, и гораздо более экстремальные, возникли и у певицы и телеведущей Аниты Цой, увезенной из VIP-зоны "Жары" на скорой после того, как артистка споткнулась о ступеньку и сорвала ноготь большого пальца.

Отметился на мероприятии и многострадальный создатель проекта "На-На" Бари Алибасовов, дела которого, кстати, пошли, похоже, на поправку. Как одобрительно заметил Алибасов, в Баку ему удачно приготовили суп-пюре. И супу тому он очень порадовался. Далее пребывая, согласно сведениям KP.RU, в благодушном настроении.

По сообщению продюсера, после выпитого "Крота" у него "пищевод стал уже" и в этой связи "пища не очень хорошо проходит, поэтому иногда проблемы бывают с приемом пищи".

Но случаются просветы. "В Баку мне приготовили суп-пюре. Так удачно! С этим супом можно все: даже хлеб пролетает. Впервые нормально поел", - ликует музыкант, далее напутствовавший "ребят своих" словами: "Вот по такой технологии меня теперь надо кормить".

Ранее сообщалось, что лечащий врач Алибасова, расставание продюсера с которой произошло со скандалами и попреками, заявила, что проблема у Алибасова не с "Кротом", а с алкоголем.