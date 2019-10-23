Новости

realme анонсировала в РФ линейку смартфонов 5 серии. Названы цены 21:20
Футболист "Витесса" нецензурно обругал Слуцкого на тренировке 21:18
Вышел трейлер нового хоррора от Гильермо дель Торо "Оленьи рога" 21:05
Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды 20:53
Путин напомнил позицию Москвы по суданской проблеме 20:12
Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России 20:03
Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза 20:03
Видео: как Сэм Мендес снял военную драму "1917" без монтажных склеек 20:00
Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой 18:57
Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык 18:49
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 18:42
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение 18:31
США депортируют Ахмеда Билалова 18:31
Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке 18:31
Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире 18:25
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа 18:22
В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 21:18
Рубрика: Спорт

Футболист "Витесса" нецензурно обругал Слуцкого на тренировке

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.

Инцидент произошел во время очередной тренировки "Витесса", который после десяти туров занимает третье место в чемпионате Нидерландов. Базур поссорился с форвардом Джеем-Роем Гротом. Дело едва не дошло до драки, но их смогли растащить партнеры.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Леонид Слуцкий посетил "Макдональдс" десять лет спустя

Базур, впрочем, публично пообещал разобраться с форвардом в раздевалке, за что главный тренер команды Леонид Слуцкий выгнал агрессора с тренировки, сообщает AD. Однако полузащитник не успокоился и грубо выругался в адрес тренера, добавив: "Я не хочу играть за твою команду".

В клубе изданию подтвердили, что инцидент был, но подробностей и комментариев решили не давать.

Базур пришел в клуб летом 2019 года и провел в этом сезоне девять матчей, забив два мяча. По данным голландских СМИ, в августе между игроком и тренером уже был конфликт, но тогда футболист извинился за свое поведение.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года