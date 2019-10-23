Футболист "Витесса" нецензурно обругал Слуцкого на тренировке

Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.

Инцидент произошел во время очередной тренировки "Витесса", который после десяти туров занимает третье место в чемпионате Нидерландов. Базур поссорился с форвардом Джеем-Роем Гротом. Дело едва не дошло до драки, но их смогли растащить партнеры.

Базур, впрочем, публично пообещал разобраться с форвардом в раздевалке, за что главный тренер команды Леонид Слуцкий выгнал агрессора с тренировки, сообщает AD. Однако полузащитник не успокоился и грубо выругался в адрес тренера, добавив: "Я не хочу играть за твою команду".

В клубе изданию подтвердили, что инцидент был, но подробностей и комментариев решили не давать.

Базур пришел в клуб летом 2019 года и провел в этом сезоне девять матчей, забив два мяча. По данным голландских СМИ, в августе между игроком и тренером уже был конфликт, но тогда футболист извинился за свое поведение.