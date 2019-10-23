Германия и Франция введут так называемый климатический налог. Он призван мотивировать пассажиров пересаживаться с самолетов на "более экологичные" поезда. По мнению экспертов, эта мера грозит разорением бюджетных авиакомпаний - лоукостеров.

Как сообщает Bloomberg, в ФРГ поправки о дополнительных пошлинах на авиаперевозки вступят в силу в апреле следующего года. Агентство объясняет, что это часть "стратегии канцлера Ангелы Меркель, направленной на то, чтобы граждане активнее пользовались поездами, особенно при перемещениях по стране". Эксперты отмечают, что в прошлом году самолетами воспользовались 23,5 миллиона пассажиров, что на 0,8 процента меньше, чем в 2017-м. Цифры говорят сами за себя. Так, стоимость перелетов внутри страны и в пределах ЕС вырастут в среднем на сумму от 7,5 до 13,03 евро. Среднемагистральные перевозки подорожают на сумму от 23,43 до 33,01 евро, стоимость билетов на дальнемагистральные полеты увеличится на сумму от 42,18 до 59,43 евро. Ну а билеты по сниженным ценам с 2020 года вообще исчезнут из оборота. Аналогичные сборы планирует ввести Франция, ее примеру, вероятно, последуют Нидерланды.