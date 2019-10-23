Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме. Однако констатировал: таких денег сейчас нет.

Между тем, если работающий пенсионер уволится, его пенсию проиндексируют сразу за все "пропущенные" годы. А индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 2016 года. Таким образом, их пенсия будет не меньше, чем у тех, кто эти годы не трудился.

Всего в России 43 миллиона пенсионеров, из них каждый четвертый, 9,6 миллиона, - работающие.