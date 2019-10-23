Госдума приняла проект бюджета РФ на 2020-2022 годы в первом чтении

Госдума в среду приняла проект бюджета в первом чтении на 2020-2022 гг. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было.

Важная особенность этого главного финансового документа в том, что создана устойчивая бюджетная конструкция, которая не зависит от нефтяной конъюнктуры. На это обратили внимание почти все докладчики. Это позволит государству выполнить все взятые на себя социальные обязательства.

В частности, по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, предусматривается, что базовая цена на нефть составит 42 доллара за баррель.

"Мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти, - сказал Антон Силуанов. - Устойчивая бюджетная конструкция позволяет выполнять все обязательства, предусмотренные на предстоящую трехлетку", - пояснил министр в ходе рассмотрения проекта бюджета в Госдуме.

Силуанов подчеркнул, что финансирование национальных проектов относится к приоритетным расходам бюджета. Так, в 2020 году объем финансирования нацпроектов составит 2 триллиона рублей: это на 200 миллиардов выше уровня этого года, в 2021 году - 2,2 триллиона, в 2022 - 2,7 триллиона. Министр финансов также отметил, что в структуре расходов бюджета на 2020 год расходы социального характера занимают более 36%, на поддержку экономики - 16,6%, то есть увеличатся по сравнению с текущим годом более чем на 8,4% и почти на 2%, соответственно.

В целом трехлетний проект федерального бюджета сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Доходы бюджета прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 22,058 триллиона рублей (17,2% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона рублей (16,9% ВВП) в 2022 году. По прогнозу, расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона рублей в 2021 году и 21,763 триллиона рублей в 2022 году.