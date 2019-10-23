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23.10.2019 08:52
Рубрика: Власть

Вот это сервис

Государство начнет информировать граждан о положенных льготах
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 239(7997)
Правительство намерено повысить качество информирования граждан о положенных им мерах социальной поддержки.
Дмитрий Медведев: Суперсервисы — новый вид госуслуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при его минимальном участии. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Дмитрий Медведев: Суперсервисы — новый вид госуслуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при его минимальном участии. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Дмитрий Медведев: Суперсервисы — новый вид госуслуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при его минимальном участии. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Сегодня ими пользуются свыше 40 миллионов человек, но могло бы и больше, если бы люди знали, что им положено, какие льготы и выплаты, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. В России появится 12 специальных сервисов, с помощью которых граждане смогут оформлять документы.

В России насчитывается более 380 видов социальной поддержки. "Большая часть - 343 - установлена на региональном уровне, меньшая - на федеральном, и сориентироваться в них - задача не из самых простых, тем более что нужно выбрать, что больше подходит. Очень часто человек просто не в курсе того, что ему полагается от государства", - подчеркнул глава правительства.

Фото: РИА Новости
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Так, семьи, где один из родителей моложе 30 лет, не всегда обращаются за пособием в связи с рождением ребенка, а пары, прожившие вместе 50 лет или отмечающие другие, более высокие юбилеи, иногда просто не знают, что в некоторых регионах могут получить по такому случаю выплату от местных властей. Анализ всей системы социальной поддержки показал, что фактически ее получают больше 40 миллионов человек. "Но их могло бы быть больше, если бы люди знали, что им положено, какие льготы и выплаты, - отметил Дмитрий Медведев на заседании правительства. - Коль скоро они установлены, конечно, информирование должно быть". По его словам, нужна система информирования, причем персонифицированная, о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку.

- Предстоит создать единый контакт-центр и доработать единую государственную систему социального обеспечения, - заявил премьер. - Кроме того, есть предложение работать над специальными сервисами или, как их принято называть, суперсервисами - новым видом госуслуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при его минимальном участии.

Фото: iStock
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Большинство документов в таких сервисах будут готовиться автоматически. "Например, при рождении ребенка специальный сервис будет информировать родителя о положенных льготах", - заметил Дмитрий Медведев.

Всего в социальной сфере планируется запустить 12 суперсервисов, которые помогут гражданам по самым важным направлениям, таким как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела.

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