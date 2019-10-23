Григорий Рапота принимает участие в Евразийском экономическом форуме

В Вероне (Италия) 24 октября открывается XII Евразийский экономический форум. Программа форума рассчитана на два дня. Организаторами мероприятия выступают итальянская некоммерческая ассоциация "Познаём Евразию" и Фонд Росконгресс. К дискуссии приглашены политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии. В их числе - министр по европейским делам Италии Винченцо Амендола, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, президент Фонда международного сотрудничества, экс-премьер Италии Романо Проди и многие другие. Традиционно в работе форума принимает участие и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В повестку нынешнего мероприятия включены такие темы, как глобальные вызовы глобальной энергетики, дипломатия бизнеса в современной геополитике, новые финансовые модели для новых вызовов, транспорт, инфраструктура и логистика, социальная экономика через развитие индустрии здоровья, образования, охраны природы и трудовых отношений, промышленная революция 4.0 и экономика будущего в Большой Евразии.

"По сути, это единственная публичная платформа на континенте для диалога, на которой бизнес может свободно, без предвзятости и ограничений обсуждать наиболее интересные для него вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, делиться проектами, предлагать решения, - считает один из организаторов форума, президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Это особенно ценно в наше непредсказуемое время. Огромное значение имеют и возможности для прямых контактов между предпринимателями, которые очень активно пользуются ими на полях мероприятия".

На форум зарегистрировались представители почти 40 стран, и большинство из них надеются, что за два дня в Вероне удастся если не построить единое пространство от Атлантики до Тихого океана, то, по крайней мере, договориться о реализации конкретных проектов и наметить "дорожные карты" сотрудничества. Только активное сотрудничество между компаниями стран Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способно привести к созданию единого экономического пространства на нашем континенте.

"Любое такое мероприятие полезно как по содержательной части, так и как сам факт поддержания такого диалога, факт присутствия интересов российского и белорусского бизнеса в Европе, как сигнал европейцам, что мы готовы развивать отношения и дальше. Более того, очевидно, что торгово-экономическое сотрудничество продолжается. Есть устойчивые партнеры России и Беларуси в Европе", - ранее заявлял газете Григорий Рапота.

У многих стран Европы есть интерес к ЕАЭС, но он сдерживается политической повесткой. Установить контакты между двумя интеграционными структурами никак не получается, но интерес снизу очевиден. Потенциал бизнес-сотрудничества на уровне отдельных финансовых, энергетических, инфраструктурных проектов огромен. "Организаторы форума не отделяют Европу от экономических интеграционных процессов, которые они видят или хотели бы видеть. Можно было бы посчитать, что в Вероне собираются наивные люди, если бы не те фигуры, которые там выступают. Это капитаны бизнеса и крупные политические фигуры. Вряд ли их можно заподозрить в том, что они надели розовые очки и питаются иллюзиями. И если эти серьезные люди все-таки собираются обсудить интеграционную повестку, значит, еще не все потеряно", - резюмирует проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.