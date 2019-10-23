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"Яндекс" начинает продажи новой умной колонки. Как получить ее бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2019,  
18:13
Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС

Компания "Яндекс" объявила о старте приема предварительных заказов на умную колонку "Станция Мини". В широкую продажу девайс поступит 31 октября - купить колонку можно будет в "Связном" и маркетплейсе "Беру".

Для ограниченной аудитории накануне старта продаж, 30 октября, "Яндекс" проведет акцию - можно прийти в фирменный магазин компании и обменять старую аудиотехнику на "Станцию Мини". В компании утверждают, что приносить можно даже неработающие устройства.

"Станция Мини" была представлена в начале октября. От большой "Станции" ее отличают компактные размеры и управление жестами (помимо голоса).

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Мини-колонка "Яндекса" объединяет в себе пульт управления домашней техникой, аудиоколонку и будильник. Управлять воспроизведением видео устройство не умеет. Стоимость "Станции Мини" составляет 3990 рублей.

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