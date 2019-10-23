"Яндекс" начинает продажи новой умной колонки. Как получить ее бесплатно

Компания "Яндекс" объявила о старте приема предварительных заказов на умную колонку "Станция Мини". В широкую продажу девайс поступит 31 октября - купить колонку можно будет в "Связном" и маркетплейсе "Беру".

Для ограниченной аудитории накануне старта продаж, 30 октября, "Яндекс" проведет акцию - можно прийти в фирменный магазин компании и обменять старую аудиотехнику на "Станцию Мини". В компании утверждают, что приносить можно даже неработающие устройства.

"Станция Мини" была представлена в начале октября. От большой "Станции" ее отличают компактные размеры и управление жестами (помимо голоса).

Мини-колонка "Яндекса" объединяет в себе пульт управления домашней техникой, аудиоколонку и будильник. Управлять воспроизведением видео устройство не умеет. Стоимость "Станции Мини" составляет 3990 рублей.