IATA признала заслуги "Аэрофлота" в развитии глобальной гражданской авиации

В эти дни "Аэрофлот" отмечает знаковое событие - 30-летие со дня вступления в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). Генеральный директор IATA Александр де Жюньяк прибыл в Москву, чтобы лично поздравить компанию с памятной датой. Он подчеркнул, что крупнейший российский авиаперевозчик на протяжении трех десятилетий остается значимым членом ассоциации и играет важную роль в ее работе.

Александр де Жюньяк отметил: "Я понимаю, почему "Аэрофлот" одну за другой получает награды за высокий уровень сервиса. У компании есть четкая бизнес-стратегия, идеология, направленная на обслуживание клиентов, хорошо обученный и мотивированный персонал. "Аэрофлот" уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов. По этому показателю он занимает четвертое место среди авиаперевозчиков мира. Компания очевидно нацелена на цифровую трансформацию. Данный опыт крайне значим для IATA. Цифровизация отрасли - одна из наших приоритетных задач. Мы ожидаем, что "Аэрофлот", участвуя в проектах IATA, встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция".

"Аэрофлот" вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта в октябре 1989 года. Это решение было принято на 45-й Генеральной ассамблее IATA в Варшаве. Первый российский авиаперевозчик в составе IATA проложил путь другим участникам отечественного рынка - сегодня Россию в IATA представляют уже 10 авиакомпаний.

Принятие "Аэрофлота" в ассоциацию международных перевозчиков стало закономерным признанием его заслуг в развитии глобальной гражданской авиации. Уже в 1989 году советская авиакомпания заняла лидирующие позиции в мире по числу пассажиров. А в 1990 году "Аэрофлот" перевез 139 млн человек и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая авиакомпания в мире. Однако после распада СССР пассажиропоток компании упал, достигнув рекордно низкого значения - в 1994 году услугами "Аэрофлота" воспользовались лишь 3 млн человек.

Переломным стал 2009 год: эффективные антикризисные меры помогли вывести компанию на новый уровень и создать на ее базе мощный авиационный холдинг. В 2017 году "Аэрофлот" впервые после многих лет вернулся в мировую элиту. Он вместе с дочерними компаниями перевез 50,1 млн человек и вошел в топ-20 крупнейших авиагрупп мира по пассажиропотоку. К столетию "Аэрофлота" в 2023 году холдинг намерен перевезти 90-100 млн человек и выйти на прежние лидирующие позиции.

"Вступление "Аэрофлота" в Международную ассоциацию воздушного транспорта положило начало широкомасштабной консолидации российской и мировой авиатранспортной отрасли, - заявил Виталий Савельев, генеральный директор "Аэрофлота" и член Совета управляющих IATA. - Официальная миссия IATA в том, чтобы развивать мировую гражданскую авиацию, вести ее за собой, служить интересам всей отрасли. Такую же миссию "Аэрофлот" выполняет для нашей страны. За прошедшие годы Россия стала неотъемлемой частью глобальной авиации, безусловным лидером быстрорастущего восточноевропейского региона. "Аэрофлот" активно участвует в продвижении инновационных решений IATA на отечественном рынке. К примеру, наша компания совместно с IATA реализует проект по внедрению современного стандарта дистрибуции NDC. "Аэрофлот" в рамках этого стандарта имеет сертификат высокого третьего уровня".

Вступление "Аэрофлота" в IATA положило начало широкомасштабной консолидации российской и мировой авиатранспортной отрасли. Фото: "Аэрофлот"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев входит в Совет управляющих IATA, формирующий стратегию и политику ассоциации, уже 9 лет подряд - летом 2019 года на конференции в Сеуле его полномочия были продлены на трехлетний срок. Присутствие в составе Совета руководителя крупнейшего российского авиахолдинга говорит об авторитете и прочных позициях компании на международном рынке авиаперевозчиков. Уже три десятилетия "Аэрофлот" является проводником инициатив ассоциации в России, помогая в реализации проектов IATA в самых разных сферах.

Так, во многом благодаря "Аэрофлоту" проект по продаже электронных билетов получил поддержку на законодательном уровне. Были внедрены системы IATA BSP (Billing and Settlement Plan) и CASS (Cargo Account Settlement System), которые помогли повысить эффективность агентских продаж билетов. Благодаря BSP - автоматизированной системе взаиморасчетов - авиакомпании и агенты сократили свои административные расходы и затраты на билетный контроль и учет.

Внедрение системы расчетов за грузовые авиаперевозки CASS упростило работу агентам и авиакомпаниям, которые раньше работали по отдельным договорам, заключенным друг с другом. Связей у них было множество. Внедрение CASS позволило агенту подписывать только один договор - с IATA как с доверенным лицом всех авиакомпаний.

"Аэрофлот" первым в России вошел в реестр операторов IOSA, пройдя аудит эксплуатационной безопасности IATA (IOSA - IATA Operational Safety Audit). Такой сертификат во всем мире признается доказательством безопасности работы авиапредприятия. Он выводит компанию на новый уровень доверия в отношениях с партнерами и дает инвестору гарантию безопасности вложения в нее денег.

От уровня обслуживания воздушных судов на земле зависят качество и безопасность полета. А пассажиру должно быть комфортно как во время полета, так до и после него. Все это предъявляет повышенные требования к авиапредприятию. Такую задачу "Аэрофлот" решил, первым в России завершив процедуру аудита безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Стандарты ISAGO основываются на тех же принципах управления безопасностью, что и стандарты IOSA.

"Аэрофлот" регулярно подтверждает соответствие им и успешно проходит процедуры ресертификационных аудитов. Применяются и рекомендации IATA по противодействию нарушителям порядка на борту. "Аэрофлот" является лидером отечественного рынка по противодействию авиадебоширам.

Компания также участвует в программах IATA по проверке поставщиков наземного обслуживания и авиатопливного обеспечения. Здесь главная задача - свести уровень обслуживания к минимуму без потери качества. Для этого "Аэрофлот" внедрил в работу Руководство IATA по наземному обслуживанию (IATA Ground Operation Manual/IGOM).

Принятая стратегия развития холдинга до 2023 года, предусматривает также дальнейшее развитие сотрудничества с авиакомпаниями-партнерами: "Аэрофлот" участвует в многостороннем соглашении "интерлайн" IATA (Multilateral Interline Traffic Agreement) и в Расчетной палате IATA (IATA Clearing House). Это позволит выйти на новый уровень операционной деятельности и нарастить пассажиропоток.