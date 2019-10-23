"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в Турине уступил "Ювентусу" - 1:2, ведя в счете после первого тайма.

"Локомотив" в третьем туре ожидало непростое испытание. Визит в гости к звездному "Ювентусу" не обещал команде Юрия Семина ничего хорошего. К счастью, постепенно восстанавливаются ранее травмированные игроки.

По сравнению с матчем против "Ахмата" вернулись в строй сразу два ведущих игрок центра поля - Крыховяк и Баринов. В атаке у мэтра отечественного тренерского цеха большого выбора не было - Смолов и Джорджевич травмированы, поэтому играл Эдер.

С первых минут "Ювентус" завладел преимуществом, однако все атаки хозяев разбивались об оборонительные порядки гостей. Долгое время "Локомотив" терпеливо трудился у своих ворот, практически не помышляя о контратаках. Но на 30-й минуте москвичам удалось провести резкий выпад. Алексей Миранчук нашел пасом Жоау Мариу, с чьим ударом вратарь хозяев справился, однако именно полузащитник "Локомотива" оказался первым на отскоке и вколотил мяч в сетку.

Атаки хозяев продолжились и после перерыва. Оборона "Локомотива" справилась с главной опасностью - игра у наколотившего за карьеру 701 гол Роналду откровенно не шла. Но тут о себе напомнил Пауло Дибала. Два мяча аргентинца с интервалом в две минуты поставили крест на надеждах Юрия Семина увезти из Турина хотя бы одно очко.

После трех игр у "Локомотива" три очка. У "Ювентуса" и "Атлетико" по 7, "Байер" пока очков не набрал. В следующем туре 6 ноября "Локомотив" в Москве попробует взять реванш у туринцев.