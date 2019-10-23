Как белорусам, находясь в России, проголосовать на выборах депутатов Нацсобрания

На 17 ноября 2019 года в Беларуси назначены выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Как будет организован избирательный процесс на территории Российской Федерации? Кто и где сможет принять участие в выборах? Возможно ли проголосовать до 17 ноября?

На эти вопросы нам ответил Советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Вадим Леонидович Сенюта.

Вадим Леонидович, кто имеет право принять участие в выборах депутатов?

Вадим Сенюта: Право участвовать в выборах имеют совершеннолетние граждане Республики Беларусь. То есть те, чей возраст на день выборов составляет 18 и более лет. Для участия в голосовании они должны прийти на избирательный участок и предъявить паспорт гражданина Беларуси либо другой удостоверяющий личность документ (водительское удостоверение, для военнослужащих срочной службы - военный билет, служебное удостоверение госслужащего, пенсионное удостоверение (с фото), студенческий билет белорусского вуза, для утративших паспорт - справку органов внутренних дел).

Хочу обратить внимание, что участвовать в выборах могут граждане Беларуси не только постоянно проживающие на территории Российской Федерации, но и те наши соотечественники, которые в силу различных обстоятельств на день выборов оказались здесь.

Где именно белорусские граждане смогут проголосовать?

Вадим Сенюта: Для участия в голосовании граждан Беларуси, находящихся на территории Российской Федерации, образованы участки для голосования в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Участок для голосования в Москве расположен на территории Посольства по адресу: ул. Маросейка, дом 17/6, строение 3 (тел.: 8(495)777-66-44, электронный адрес: vybory@embassybel.ru).

В Санкт-Петербурге участок для голосования находится в отделении Посольства по адресу: ул. Бонч-Бруевича, дом 3 (тел.: 8(812)275-81-30).

В Калининграде участок расположен также в нашем отделении по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 35а (тел.: 8(4012)21-44-12).

В день выборов, 17 ноября 2019 года, все избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера.

По почте или каким-то другим способом проголосовать нельзя, необходимо личное присутствие

А как быть белорусам, которые проживают в других населенных пунктах?

Вадим Сенюта: Как я уже сказал, избирательные участки образованы в трех городах. Если граждане хотят участвовать в выборах, им придется прибыть на ближайший из названных участков.

Имеется ли возможность проголосовать дистанционно - заполнить бюллетень и направить его почтой либо по интернету?

Вадим Сенюта: К сожалению, по почте или каким-то другим способом проголосовать нельзя, необходимо личное присутствие.

А будет ли предоставлена возможность досрочного голосования для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти проголосовать 17 ноября?

Вадим Сенюта: Конечно. Досрочное голосование пройдет с 12 по 16 ноября 2019 года включительно с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов. В основной день голосования - 17 ноября 2019 года - участки будут работать с 8 до 20 часов.

Кроме того, с 4 ноября с 12.00 до 14.00 по рабочим дням на всех участках будет организован прием граждан для разъяснения возникающих вопросов. Мы постараемся сделать так, чтобы людям было максимально удобно.

На сайте посольства www.embassybel.ru имеется вся необходимая информация о работе всех участковых комиссий.