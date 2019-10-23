Как вырастить из технологии "единорога"

В России вырастили своего первого "единорога", который может перевернуть всю мировую техносферу, заявил на форуме "Открытые инновации" глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. Единорогами принято называть молодые высокотехнологичные компании, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Предприятие OCSiAl, производящее графеновые нанотрубки, инвестором которого является РОСНАНО, перешагнуло эту миллиардную планку и, как прогнозирует ее президент Юрий Коропачинский, компанию в недалеком будущем ждет взрывной рост, а мировую промышленность - большие потрясения. Другая компания Группы РОСНАНО - Baikal Electronics - пока не единорог, но на "Открытых инновациях" компания представила новейший отечественный восьмиядерный процессор, который рассчитывает продавать десятками тысяч.

Процессор BE-М1000 презентовал генеральный директор "Байкала" Андрей Евдокимов. "Когда мы задумывали процессор, то находились в очень жестких рамках", - рассказал он. С одной стороны, необходимо было учитывать требования рынка, поскольку процессор должен быть востребован потребителями, с другой стороны - стояла задача уложиться в приемлемые сроки и стоимость разработки, а на выходе получить процессор, который можно производить массово и продавать по приемлемой цене. Для этого необходимо было создать "широкое партнерство с лидерами отрасли", что и было сделано".

Презентованный чип ориентировочно будет стоить в розничной продаже около $250, цена процессора на плате, на которую ориентируется компания, - $500. Процессор, в первую очередь, предназначен для построения на его базе рабочих станций, минисерверов, встраиваемых систем, систем хранения данных и промышленной автоматики.

Первая партия устройств уже передана ключевым партнерам компании, а в декабре 2019-го планируется открыть публичный доступ к платам через сайт Baikal Electronics, чтобы любой желающий мог зарегистрироваться, протестировать и посмотреть, как все работает.

Андрей Евдокимов, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о перспективах продаж нового чипа, заявил, что "мы рассчитываем выйти на десятки или даже сотни тысяч штук, скажем, в перспективе двух-трех лет".

Дорастет ли Baikal Electronics до миллиардной капитализации, пока неизвестно. OCSiAl шел к этому несколько лет, и сегодня он включен в два глобальных рейтинга единорогов. Российским опытом "выращивания" высокотехнологичного бизнеса Анатолий Чубайс и Юрий Коропачинский поделились на "Открытых инновациях" в рамках сессии "Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд". В дискуссии участвовали предприниматели из разных стран и отраслей: основатель JUUL Labs Джеймс Монзис (производит электронные сигареты), директор по искусственному интеллекту MindMaze Мартин Чиупа (компания разрабатывает технологию восстановления после инсульта), директор Института менеджмента инноваций ВШЭ Дан Медовников, глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий.

Все они сошлись в нескольких рецептах для успешного технологического бизнеса. Во-первых, регулирование со стороны государства имеет важное значение. Если оно не лояльно к инновациям и бизнесу, то ни инвестиций, ни единорогов не будет. По мнению Анатоля Чубайса, необходимы изменения законодательства: осторожность регулятора может закончиться остановкой развития. "Инерция покоя выше инерции движения, и пока в России не нашлась сила, способная сдвинуть эту историю с мертвой точки", - сказал он.

Во-вторых, чтобы добиться успеха, нужно искать сектора, в которые пока недооценены, а также необходимо ориентироваться на ожидания рынка и потребителей. И в-третьих, предпринимателю потребуется удача и длинная сила воли, чтобы пережить трудности, с которыми он неизбежно столкнется.

"Я абсолютно уверен в том, что каждый сидящий здесь может написать про себя душераздирающую драму. У каждого из них в эти годы в их бизнесе были ситуации полной катастрофы, когда все погибло, никаких шансов выбраться нет - деньги кончились, все разбегаются, с партнером конфликт… И тем не менее, они выбирались из этого. За каждым из сидящих здесь сложнейшая драматическая история воли, профессионализма и веры в свое дело", - сказал Анатолий Чубайс, и посоветовал молодому человеку, который пожаловался, что не может пока найти денег на свой проект, "зубами вгрызаться, выбили зубы, значит, деснами вгрызаться, иначе ничего не получится в инновационной экономике".

Юрий Коропачинский подчеркнул, что всех участников рейтингов единорогов, а это 330-340 компаний, можно разделить на два блока. Основная часть - около 300 фирм -не могут существовать без интернета - это финтех, e-commerce, искусственный интеллект, блокчейн. Оставшиеся 40 компаний, например, разработчиков дронов и электротранспорта или SpaceX, на первый взгляд, ничего не объединяет. "Но есть одна технология общая для всех - это то, что делает OCSiAl. Мы для них как интернет для первых трехсот. Бизнес любой компании из реального сектора мы меняем принципиально", - говорит он.

По словам Анатолия Чубайса, OCSiAl может перевернуть техносферу - в России придумали универсальный аддитив (графеновые нанотрубки), который при добавлении в любой материал в долях процента увеличивает его прочность в разы - алюминий становится титаном; материалы-изоляторы - проводниками. Он отметил, что в Новосибирске смогли сделать то, что не удавалось прежде - наладить серийное производство графеновых нанотрубок.

Юрий Коропачинский после сессии про "единорогов" на "Открытых инновациях" прочитал лекцию про транспорт будущего. По его оценке, большинство современных видов транспорта, в том числе электромобили в их нынешнем виде, неэффективно справляются с перевозкой пассажиров. Чтобы вывести транспорт на новый уровень, нужны прорывы в двух областях - энергии и материалах. Впрочем, не везде это возможно при том уровне развития технологий, который мы сегодня имеем.

Например, чтобы космическое путешествие сделать доступным, нужно увеличить эффективность двигателя в 14 раз. Добиться этого от "химического двигателя" нельзя. По мнению Коропачинского, экзотикой навсегда останется и проект "Гиперлуп". "Гиперлуп - это машина размером в тысячу километров, внутри которой бегают вагончики. Для того, чтобы эта колоссальная машина могла обеспечивать эффективное перемещение пассажиров нужно увеличить удельную прочность материалов в 10 раз. Поэтому, к сожалению, я утверждаю, что "Гиперлуп" навсегда останется экзотической вещью, даже если он будет построен между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско или Кремлем и Домодедово", - уверен он.

По тем же технологическим причинам невозможно в ближайшее время появление пассажирских дронов, а вот электромобили можно вывести на новый массовый уровень. Для этого надо повысить энергоэффективность на 40 процентов и увеличить прочность материалов в два раза. Правда, когда электромобили выйдут на новый уровень, это убьет традиционный автопром на двигателях внутреннего сгорания. Это приведет к потрясениям в мировой экономике, ведь по расчетам Коропачинского, в автопроме и смежных секторах занято около 60 миллионов человек, и совокупный оборот этих отраслей в мировой экономике составляет примерно 12 триллионов долларов.

Помочь совершить эту транспортную революцию готов OCSiAl. В качестве примера того, как работают решения, которые предлагает компания, Юрий Коропачинский представил электроскутер Ujet. Он весит всего 49 килограммов (примерно на 40 процентов меньше самого легкого из существующих мотороллеров) и способен проехать без подзарядки около 150 километров. Его шина, созданная с использованием нанотрубок, позволяет сократить тормозной путь на 40 процентов. Батарея с блоком управления электроникой снимается со скутера и как чемодан перевозится на колесиках. Ее можно закатить в квартиру, офис, кафе и подзарядить.

"Мы сначала хотели сделать десять экземпляров скутера для нашей выставки, но когда мы погрузились в тему, то прошли гораздо дальше, чем сами от себя ожидали", - рассказал Юрий Коропачинский "РГ". По его словам, сертифицировано две модели Ujet по стандартам Евросоюза. Мощности позволяют выпускать 10 тысяч скутеров в год, но выпускаться он будет партиями только под заказ, и в следующем году объемы производства составят 500-700 штук.

Он также рассказал "РГ", что текущая оценка стоимость OCSiAl превышает миллиард долларов. Компания была оценена в эту сумму в ходе продажи доли РОСНАНО инвестиционному холдингу AN&N Александра Мамута. "Сейчас мы на переговорах с инвесторами не называем оценку ниже полутора миллиардов", - говорит Коропачинский.

Публичной компания пока становиться не планирует, чтобы не попадать под процедурные ограничения, которые накладывает этот статус. Но Коропачинский не исключает, что это может произойти в 2023-2024 году. К этому моменту должен произойти взрывной рост спроса и производства нанотрубок.

"Сегодня наш продукт - графеновые нанотрубки - тестируется десятками гигантских мировых компаний для своих продуктов. Когда они поставят эти продукты в серию, потребление подскочит в десятки раз. Судя по темпам развития, которые мы видим, я считаю, что первые такие продукты появятся в 2021-м, а первые действительно массовые - в 2022 году. И в этот момент произойдет стремительный рост компании, и мы к этому готовимся. Мы специально так делаем, что процесс синтеза идет на год вперед, то есть мы каждый раз продаем как бы программу прошлого года. На складе есть всегда больше, чем мы продали. В этом году мы удвоили производство, в следующем году мы его утроим. Нам надо к 2025 году увеличить мощности синтеза до 1 тысячи тонн", - рассказал президент OCSiAl.

Если эти планы и прогнозы сбудутся, то из единорога компания, выросшая в новосибирском Академгородке, превратится в глобального технологического гиганта.