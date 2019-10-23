Карлсен побил рекорд по числу партий подряд без поражений

Действующий обладатель мировой короны, 28-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обновил рекорд по числу сыгранных подряд без поражений поединков именно в классические шахматы. Новое достижение - 101 партия.

Рекорд зафиксирован в заключительном туре турнира на британском острове Мэн, когда Карлсен разошелся миром с армянином Левоном Ароняном.

Серия беспроигрышных партий норвежца на соревнованиях топ-уровня длится с 31 июля прошлого года. За почти 15 месяцев Магнус одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью.

Предыдущим достижением владел китаец Дин Лижэнь, который моложе скандинава на пару лет. В период с 10 августа 2017-го по 10 ноября 2018-го гроссмейстер из Поднебесной провел ровно сотню поединков подряд без поражений. Эту серию остановил француз Максим Вашье-Лаграв. "Никогда не думал, что зайду так далеко, ведь сотня - магическое число", - признался Магнус Карлсен.