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23.10.2019 00:13
Рубрика: Спорт

На крыше мира шахмат

Карлсен побил рекорд по числу партий подряд без поражений
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
Действующий обладатель мировой короны, 28-летний норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обновил рекорд по числу сыгранных подряд без поражений поединков именно в классические шахматы. Новое достижение - 101 партия.

Рекорд зафиксирован в заключительном туре турнира на британском острове Мэн, когда Карлсен разошелся миром с армянином Левоном Ароняном.

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Серия беспроигрышных партий норвежца на соревнованиях топ-уровня длится с 31 июля прошлого года. За почти 15 месяцев Магнус одержал 33 победы и 68 раз сыграл вничью.

Предыдущим достижением владел китаец Дин Лижэнь, который моложе скандинава на пару лет. В период с 10 августа 2017-го по 10 ноября 2018-го гроссмейстер из Поднебесной провел ровно сотню поединков подряд без поражений. Эту серию остановил француз Максим Вашье-Лаграв. "Никогда не думал, что зайду так далеко, ведь сотня - магическое число", - признался Магнус Карлсен.

Спорт Шахматы
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