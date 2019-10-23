Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские сооружения в курортной зоне, расположенной в горах Кымгансан. Об этом в среду сообщило северокорейское агентство ЦТАК. По его данным, Ким Чен Ын осмотрел ряд объектов в туристической зоне Кымгансан и раскритиковал находящиеся там сооружения, построенные южнокорейской стороной.

Он распорядился снести все строения, предварительно согласовав это с Сеулом. Взамен, по словам северокорейского лидера, будут построены современные учреждения, гармонирующие с природным ландшафтом, пишет РИА Новости.

Такое решение Ким Чен Ын объяснил тем, что Кымгансан является не только культурным достоянием Юга и Севера Кореи, но и символом и картой в миниатюре межкорейских отношений. "В отсутствие развития этих отношений не будет и туризма (южнокорейских граждан) на горе Кымгансан", сообщает ЦТАК.

Отметим, что в туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году, Республика Корея прекратила организовывать поездки своих граждан в этот район. В 2010 году КНДР объявила, что отныне будет развивать эту зону без помощи Юга.