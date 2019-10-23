Конституционная палата Верховного суда Киргизии изучает законность преследования бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Слушания по поводу обращения защитников прежнего главы республики назначены на сегодня, 23 октября. Юристы Алмазбека Атамбаева настаивают, что его нельзя было лишать неприкосновенности. Норму, которая отменяла правовой иммунитет, ранее распространявшийся на бывших президентов, в Киргизии приняли весной 2019 года. Конституционной палате предстоит ответить на сложный вопрос, может ли закон, тем более столь важный, иметь обратную силу.

Как полагают местные эксперты, вне зависимости от того, какое решение примет Конституционная палата, вердикт будет иметь особое значение. К примеру, если судьи признают, что закон не имеет обратной силы, это может привести к громкому политическому скандалу. Ведь в таком случае неизбежно возникнет вопрос, чем в действительности руководствовались властные структуры, инициировавшие уголовное преследование бывшего президента. Иное же решение подтвердит, что правила игры на политической арене продолжают меняться в зависимости от обстоятельств, и гарантий безопасности местное право не может предоставить никому.

Алмазбека Атамбаева, напомним, обвиняют в ряде особо тяжких преступлений - коррупции, убийстве, захвате заложников, организации массовых беспорядков. В данный момент он содержится под стражей в следственном изоляторе спецслужб.

Досье "РГ"



Конституционная палата - высший судебный орган Киргизии, осуществляющий контроль за соответствием актов госорганов Конституции республики. Участники палаты избираются парламентом по представлению президента. В первый раз - сроком на семь лет, а в последующие - до достижения возраста 70 лет.



Конституционная палата состоит из одиннадцати судей, включая председателя и его заместителя и судьи-секретаря.