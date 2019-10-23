Новости

На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов "Татнефти" 10:22
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике 10:22
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала 10:18
Томича осудили за жестокое обращение с котом 10:15
В Сочи перед саммитом "Россия - Африка" посадили 30-миллионный саженец 10:15
На форуме "Россия-Африка" представят обновленный Ми-35П 10:13
Видео: блогер устроил "русскую джимхану" на "Запорожце" 10:00
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма 09:45
Ученые рассказали, когда принимать препараты от повышенного давления 09:41
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым 09:41
В Челябинской области в частном доме нашли тела пяти человек 09:40
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча 09:32
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе 09:30
Шеф Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 09:25
Студотряды Беларуси примут участие во Всероссийском слете 09:14
Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
На Сахалине пожар в двухэтажке создал угрозу соседним домам 08:27
В Сети попытались продать камчатскую икру от предприятий-фантомов 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе женщина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 08:50
Рубрика: В мире

Закон обратной силы

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 239(7997)
Конституционная палата Верховного суда Киргизии изучает законность преследования бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Слушания по поводу обращения защитников прежнего главы республики назначены на сегодня, 23 октября. Юристы Алмазбека Атамбаева настаивают, что его нельзя было лишать неприкосновенности. Норму, которая отменяла правовой иммунитет, ранее распространявшийся на бывших президентов, в Киргизии приняли весной 2019 года. Конституционной палате предстоит ответить на сложный вопрос, может ли закон, тем более столь важный, иметь обратную силу.

Фото: facebook.com
Видео: Киргизские акыны спели про инфляцию и обменный курс

Как полагают местные эксперты, вне зависимости от того, какое решение примет Конституционная палата, вердикт будет иметь особое значение. К примеру, если судьи признают, что закон не имеет обратной силы, это может привести к громкому политическому скандалу. Ведь в таком случае неизбежно возникнет вопрос, чем в действительности руководствовались властные структуры, инициировавшие уголовное преследование бывшего президента. Иное же решение подтвердит, что правила игры на политической арене продолжают меняться в зависимости от обстоятельств, и гарантий безопасности местное право не может предоставить никому.

Алмазбека Атамбаева, напомним, обвиняют в ряде особо тяжких преступлений - коррупции, убийстве, захвате заложников, организации массовых беспорядков. В данный момент он содержится под стражей в следственном изоляторе спецслужб.

Досье "РГ"

Конституционная палата - высший судебный орган Киргизии, осуществляющий контроль за соответствием актов госорганов Конституции республики. Участники палаты избираются парламентом по представлению президента. В первый раз - сроком на семь лет, а в последующие - до достижения возраста 70 лет.

Конституционная палата состоит из одиннадцати судей, включая председателя и его заместителя и судьи-секретаря.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой