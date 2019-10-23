Кошелек

Подорожали ли квартиры в Минске нынешней осенью?

"Здравствуйте, уважаемая редакция. Уже не первый год слежу за ценами на жилье в России и Беларуси. В Москве и Санкт-Петербурге недвижимость продолжает дорожать. А cколько стоит этой осенью квартира в Минске?

Алексей Лавриков, Саратов".

Цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске - 1370 долларов в эквиваленте за квадратный метр. В новостройках, где, как правило, вам предложат жилье без внутренней отделки, а из оборудования будет только унитаз, цены ненамного ниже - 1316 долларов за квадрат.

Эксперты отмечают, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков нынче достиг минимального значения. В сентябре стоимость проданных квартир в столице Беларуси выросла на 1,1%. После некоторого перерыва на рынок недвижимости, помимо тех, кто улучшает жилищные условия, пришли свободные инвесторы. За минувшие 5 лет количество жителей страны, которые купили вторую и третью квартиры, увеличилось вдвое.

Труд

Легко ли в Беларуси найти работу и какие профессии востребованы?

"Так сложились обстоятельства, что мне придется вернуться на родину, в Беларусь, чтобы присматривать за престарелыми родителями. Хотелось бы знать, какова ситуация на рынке труда?

Мария Иванова, Смоленская область".

По данным Минтруда и соцзащиты, ситуация на рынке труда Беларуси сегодня особенно благоприятна для тех, кто ищет работу. Устойчивый спрос на сотрудников со стороны нанимателей не падает на протяжении двух лет. В официальном банке вакансий на портале государственной службы занятости - более 80 тысяч предложений. 60% - рабочие специальности. Зарплаты - в среднем 400-500 белорусских рублей. Но все зависит от востребованности специальности, квалификации, а также от региона. В лидерах по оплате труда Минск и Минская область, крупные города. В Минске, к примеру, на одного безработного - 14 вакансий, в прошлом году было 7. Общий уровень безработицы в стране - 4,8%. Довольно комфортный.

Из рабочих профессий в топе водитель автомобиля, швея, продавец, машинист, повар, каменщик, электрогазосварщик. Если говорить о вакансиях для служащих, то очень востребованы врачи, ветеринары, бухгалтеры, инженеры по охране труда. Высокий спрос на IT-специалистов не меняется уже три года подряд.

Правила

Как вернуть некачественный товар, приобретенный у интернет-продавца?

"Мой отец, который проживает в Беларуси, в Могилевской области, насмотревшись рекламы, заказал браслет для измерения давления стоимостью 31 белорусский рубль. Когда начал пользоваться этим "чудом техники", выяснилось следующее: браслет показывает полную чепуху. Подскажите, пожалуйста, как вернуть этот некачественный товар продавцу? Тот перестал отвечать на звонки. Николай, Москва".

Как удалось выяснить, в ситуацию вмешалась администрация района, в котором зарегистрирован индивидуальный предприниматель, продавший "чудо-браслет", и направила ему предложение о возврате денег за товар. Однако впредь покупателям подобных вещей надо иметь в виду, что к показаниям таких приборов не применяются требования точности, как к медицинскому изделию. С помощью браслета можно получить только очень приблизительные сведения о состоянии здоровья.

Льготы

Какую прибыль приносит Беларуси отрасль информационных технологий?

"Беларусь ввела серьезные льготы для работников сферы информационных технологий. Программисты платят значительно меньший подоходный налог и отчисления в соцстрах. А какие дивиденды при таких льготных условиях приносит IТ-отрасль стране?

Павел Блинников, Брянск".

Некоторые цифры на этот счет назвал Премьер-министр Беларуси Сергей Румас: "И экспорт, и общая выручка парка растут на 30-40% в год. В этом году экспорт ожидается в размере 2 млрд долларов, что является немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ".

В разы увеличились и доходы бюджета страны от деятельности Парка высоких технологий. По словам Сергея Румаса, даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский айтишник платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике.

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