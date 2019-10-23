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23.10.2019 11:32
Рубрика: Власть

Лидеры России и Египта обсудили проект АЭС и промышленной зоны

Текст: Кира Латухина (Сочи)
Перед саммитом "Россия - Африка" в Сочи президенты России и Египта провели отдельную встречу, где обсудили масштабные двусторонние проекты. Абдельфаттах Сиси пригласил Владимира Путина в Египет.
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ поблагодарил египетского коллегу, который, кстати, возглавляет сейчас Африканский союз, за поддержку в ходе подготовки саммита с руководителями глав и правительств Африканских государств и России. "Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие и ваша поддержка была крайне важной и своевременной", - сказал он.

Фото: Константин Завражин
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В прошлом году товарооборот увеличился на 14 процентов и достиг 7,2 млрд долларов. На марше крупные проекты - и АЭС, и промышленная зона в Египте, перечислил Путин, объявив, что Россия намерена вложить 190 млн долларов на развитие инфраструктуры и привлечь до 7 млрд долларов.

"Кстати говоря, я совсем недавно был у наших общих друзей в ОАЭ. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности", - сообщил российский лидер.

"У нас много проектов в области инфраструктуры, транспорта, мы в постоянном контакте с вами лично: это уже наша третья встреча в этом году", - констатировал президент РФ, также добавив, что в работе много важных вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, оргпреступностью.

Абдельфаттах Сиси назвал Сочи прекрасным городом и поблагодарил за проведение первого саммита "Россия - Африка". "Мы заинтересованы в координации действий с российской стороной, чтобы и саммит, и форум прошли успешно", - заявил он. "Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера Африканского континента и очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях", - сказал Сиси.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы очень высоко ценим двусторонние отношения между нашими странами, которые развиваются по различным аспектам", - продолжил египетский президент и назвал конкретные сферы, по которым будет идти совместная работа. Во-первых, Каир заинтересован в ускорении проекта промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Во-вторых, высоко ценит отношения в железнодорожной сфере, по производству вагонов в Египте. "Очень надеемся, что российская компания сможет работать в нашей стране", - заметил Сиси.

Еще египетский президент очень надеется, что все вопросы по АЭС будут решены в ближайшее время и скоро начнется реализация проекта. Он пригласил Путина посетить Египет, принять участие в церемонии закладки первого камня проекта и на церемонию подписания контракта о запуске промышленной зоны. Говоря про военную сферу, Сиси подчеркнул, что Каир тоже заинтересован развивать сотрудничество и считает Россию традиционным партнером в сфере ВТС на протяжении многих десятилетий.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Египет Президент
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