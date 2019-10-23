Макаров дал прогноз по нефти в 35 долларов

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в ближайшее время цена на нефть может опуститься до 35 долларов за баррель. Об этом он заявил в ходе обсуждения в Госдуме проекта бюджета на 2020-2022 гг.

"Мы с вами должны быть готовы к тому, что уже в ближайшее время нам придется работать в условиях цены на нефть порядка 35 долларов", - заявил депутат.

Этому будет способствовать рост добычи США сланцевой нефти, переход стран на возобновляемые источники энергии, общее увеличение количество электромобилей.

"Мы видели с вами на примере Саудовской Аравии, когда эти взрывы ударили по цене на нефть, но все это продержалось несколько недель, и снова опустилось. Рассчитывать на работу в условиях высокой цены на нефть не приходится", - сказал Макаров.

В связи с этими трендами он призвал сегодня думать не только о трехлетнем бюджете, а о перспективах, о том, с чем столкнутся наши дети.