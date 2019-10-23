Медаль за участие в переписи населения 1897 года нашли в Беларуси

Благодаря столь приятному стечению обстоятельств, местный коллекционер в одночасье стал особо популярной личностью в Шумилинском районе. Правда, его уже давно привечают местные поисковики, поэтому и несут в своеобразный "исторический ломбард" свои находки. Кстати, сам коллекционер пояснил агентству, что раритетную медаль, которая очень хорошо сохранилась, обнаружили односельчане во время корчевания сада.

Между прочим, старожилы напоминают, что перепись конца XIX века стала первой и единственной всеобщей переписью населения Российской империи. Белорусы в те годы были четвертыми по численности после русских, украинцев и поляков. Тогда на территории Синеокой в ее современных границах проживало около 6,6 миллионов человек.

К сожалению, судя по всему, выяснить, кому принадлежала императорская награда, вряд ли удастся. Поэтому раритет останется в коллекции семьи Красицких, у которых в собрании есть значки и за участие в переписи населения СССР в 1989-м, и Беларуси в 2009 году. В тот год переписчиком в республиканской кампании, уточнил хозяин коллекции, участвовал его сын - Александр.

Интерес к историческим раритетам прошлого у Красицкого старшего проявился еще в прошлом столетии. "Значки, медали, монеты коллекционирую давно", - признался он. Несколько раз начинал, потом забрасывал дело, но после выхода на пенсию опять пристрастился расширять домашнюю экспозицию.

А на вопрос, сколько предметов в домашнем музее, Анатолий честно разводит руками: давно не считал, но предполагает, что их может быть более пяти сотен. Есть вещи из России, США, Бельгии, Ирландии, Литвы. "Вот ко всем этим находкам и добавилась медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения" от 1897 года", - рассказал Красицкий.

Остается только напомнить, что в текущем году участие в очередной переписи приняли уже более 4,9 миллиона белорусов - почти половина населения страны. Успел заполнить переписные листы и президент РБ Александр Лукашенко. Анкету глава государства заполнял на русском языке, но в графе "родной язык" президент указал белорусский, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.