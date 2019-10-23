Медведев призвал внедрять удаленный контроль за опасными объектами в РФ

В среду премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в главный офис компании "СИБУР", чтобы провести совещание о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Использование современных технологий для наблюдения за многочисленными производствами - одна из тех сфер, где правительство могло бы перенимать опыт частного бизнеса, который, в свою очередь, все чаще обращается к цифровым решениям. "СИБУР", например, стал собирать целые команды для создания программно-технических продуктов, запускать собственные производства необходимой контрольно-измерительной аппаратуры.

Премьеру, например, показали полностью отечественный датчик температуры, монтируемый на заводское оборудование. Его работоспособность протестировал вице-премьер Дмитрий Козак, который достал из кармана зажигалку и разогрел прибор. На этом и других примерах Дмитрия Медведеву рассказали, как в наше время можно организовать контрольные процессы на отдельно взятых предприятиях где-нибудь в далекой Сибири.

Государство же хочет использовать цифровые технологии для развития контрольно-надзорной деятельности. В частности, реализуется проект системы дистанционного контроля промышленной безопасности производственных объектов опасных категорий. Он представляет собой комплекс программных и технических средств, позволяющих в непрерывном режиме получать и обрабатывать информацию о параметрах технологических процессов, регистрировать аварии на производстве. С 2015 года на площадке ЗАО "Российская корпорация средств связи" действует в пилотном режиме ситуационно-аналитический центр системы. К нему подключены такие компании, как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Газпромнефть", "СИБУР", СУЭК.

В первую очередь, особое внимание в контрольно-надзорной деятельности уделяется опасным промышленным объектам: в области добычи и переработки угля, нефти и газа. "Все это сложные производства, и контроль за ними связан с очень большим количеством проверок и большим числом проверяющих, - подчеркнул Медведев. - Причем, с одной стороны, эти проверки абсолютно необходимы, поскольку это опасные производства. С другой стороны, всякие проверки могут быть усовершенствованы с учетом более современных требований и, конечно, научно-технического прогресса". И государство, и бизнес, уверен премьер, в одинаковой степени заинтересованы в том, чтобы опасных ситуаций на производствах было меньше, поскольку они несут человеческие жертвы, экологические риски, затраты на компенсации и ликвидацию аварий.

Тестируемая система удаленного доступа позволяет прогнозировать возможные инциденты. "Главное - оперативно принимать превентивные меры, чтобы не было аварий", - добавил председатель правительства.

Ряд крупных российских компаний запустили собственные внутренние комплексы мониторинга производств. "Все они должны работать на российских программных продуктах", - указал Дмитрий Медведев.

Самое сложное, как считает глава кабмина, предстоит сделать правительству - подготовить все необходимые изменения в законодательстве, чтобы создать фундамент для широкого использования дистанционного контроля в надзорной деятельности. Сейчас завершается работа над базовыми законопроектами: законе об обязательных требованиях и законе о государственном и муниципальном контроле.

- Нужно обратить внимание на активное использование в контрольно-надзорной деятельности дистанционных технологий - это важно и удобно - и проработать связанные с этим вопросы: раньше в законодательстве такого механизма не было, стало быть, законодательные решения, которые с этим связаны, тоже должны быть новыми, - заявил премьер-министр.

Ростехнадзор, двигаясь в ногу со временем, постепенно внедряет новые формы контроля. 70 процентов объема любой проверки, рассказал глава федерального агентства Алексей Алешин, занимает изучение различного рода документов. "Для перевода этой рутинной работы в цифровой формат мы предлагаем внедрить информационную систему с условным названием "Электронный инспектор", - сказал он. Суть ее заключается в том, чтобы всю обязательную документацию, которая ведется на опасных производствах, перевести из бумажного в электронный вид. Организации будут заполнять их в своем личном кабинете в информационной системе Ростехнадзора. Программа сама сверит данные с эталонными и сообщит о возможных ошибках и нарушениях. Техническое решение для программного продукта готово, реализация начнется после всех мероприятий в рамках "регуляторной гильотины" и введения новых требований.

Проблема, как и в случае внедрения Ростехнадзором других цифровых систем, заключается в техническом оснащении федерального агентства. Алешин пожаловался на высокий износ информационно-коммуникационного оборудования, которое не обновлялось с 2014 года и сейчас не позволяет в полной мере использовать современные решения. Ведомство подавало заявку для выделения дополнительных средств на модернизацию своей IT-инфраструктуры, но в проекте бюджета на 2020-2022 годы министерство финансов такие средства не предусмотрело, хотя, по словам главы агентства, поручение премьером давалось.

"Без выделения этих средств реализация указанных проектов будет крайне затруднительна", - предупредил глава Ростехнадзора и попросил еще раз поручить Минфину учесть поправки в проект бюджета.