Минюст назвал типовые оклады будущих судебных приставов

Оклад судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта службы принудительного исполнения составит около 27 тысяч рублей. Директор Федеральной службы судебных приставов, генерал-полковник по званию, будет получать 69 тысяч 680 рублей.

Естественно, это так называемые голые оклады по званию и по должности, в реальности офицеры ведомства будут получать больше, так как к окладам положены различные надбавки. Например, у тех, кто будет служить в Москве и Санкт-Петербурге, оклады автоматически вырастут на 10 процентов. В целом, как сообщалось ранее, по расчетам экспертов средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей.

Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, направленных на реализацию Закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации...". Напомним, с будущего года Федеральная служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой, у ее сотрудников появятся офицерские звания, их статус будет повышен.

Предельную штатную численность сотрудников органов принудительного исполнения предлагается установить в количестве 61 810 человек. Это те люди, которые будут носить офицерские погоны. Еще около 13 тысяч должностей в ведомстве смогут занимать гражданские служащие.

С будущего года служба судебных приставов становится полноценной силовой структурой

"Принятый закон позволит повысить социальную защищенность сотрудников службы судебных приставов, а значит, укрепит кадровый состав ведомства. Это позволит службе более эффективно решать возложенные на нее задачи, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон детально регламентирует порядок прохождения службы судебными приставами и повышает статус сотрудников ведомства".

Многие эксперты подчеркивают, что хотя служба судебных приставов перестает быть чисто гражданской структурой, она не превращается в копию МВД. Но при этом сотрудники ведомства становятся настоящими офицерами-правоохранителями.

Закон предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Но это право не абсолютно. Применять физическую силу и оружие могут только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Это, если говорить проще, силовые подразделения службы . Оружие обычного пристава-исполнителя - ручка и бумага. Специальные средства, те же дубинки, можно пускать в ход, например, для защиты судей, если кто-то из участников процесса решил напасть на человека в мантии.