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23.10.2019 11:24
Рубрика: Экономика

Минздрав допустил возможность онлайн-продажу рецептурных лекарств

Текст: Ольга Игнатова
Дистанционно могут продаваться как безрецептурные, так и рецептурные лекарства. Правда, для этого нужно сначала все-таки принять соответствующий законопроект. И качественно запустить процедуру онлайн-продаж безрецептурных препаратов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Об этом РИА Новости заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

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По ее словам, на начальном этапе министерство поддерживает продажу именно безрецептурных препаратов, чтобы отработать технологии и гарантировать пациенту качественное, эффективное и безопасное лекарство. Следующий шаг - онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту. Максимкина напомнила, что с 1 января 2020 года у россиян появится возможность использовать электронные рецепты.

Законопроект Минздрава был внесен в Госдуму еще в октябре 2017 года. Госдума приняла его в первом чтении в декабре того же года. Изначально предполагалось, что закон о дистанционной продаже лекарств вступит в силу с 1 января 2018 года. Однако до второго чтения документ пока так и не дошел. Начались обсуждения и поправки.

Из плюсов дистанционной торговли лекарствами эксперты называют то, что она удобна людям, особенно тем, кому сложно прийти в аптеку. Ведь предполагается, что будет существовать и доставка лекарств. Из минусов: сложно проследить, где и как будут храниться препараты и не подменят ли их при доставке.

Пока в новой версии законопроекта запуск дистанционной продажи лекарств сдвигается на 1 января 2020 года. Если Госдума все-таки примет закон до конца года, продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу лекарств, в том числе дистанционным способом. При этом у них должно быть не более одного сайта в интернете.

Фото: photoxpress
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Сейчас официально интернет торговля лекарствами запрещена. Тем не менее, существует масса сайтов и компаний, которые оказывают такие услуги. И россияне охотно ими пользуются. В интернете можно найти лекарства намного дешевле, чем в аптеке.

Гарантировать качество и подлинность лекарств никто не может - надежда только на честность продавцов.

Заказанные лекарства поступают в удобные для покупателя аптеки, оттуда они их и забирают. Но фармацевты здесь выполняют лишь роль посредников. Лекарства они не проверяют.

Кстати, сейчас и рецептурные лекарства можно заказать через интернет. Правда, какие-то аптеки могут отказать в выдаче их покупателю, все-таки потребовав у него рецепт. Но большинство аптек ничего не требует и передает покупателям заказанные в интернете рецептурные лекарства.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Цены на лекарства
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