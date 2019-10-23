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23.10.2019 12:55
Рубрика: Экономика

Moody's изменило прогноз по банковскому сектору России

Текст: Роман Маркелов
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики. Об этом говорится в опубликованном агентством отчете.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ситуация в российской экономике, по мнению Moody's, будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие год-полтора. "Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%", - цитируются в релизе агентства слова вице-президента - старшего кредитного эксперта Moody"s Ольги Ульяновой.

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По мнению Ульяновой, потенциал роста российской экономики в 2020 году останется низким - около 1,5%. Тем не менее, благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов, указывает Ульянова.

По прогнозу Moody's, в ближайшие 12-18 месяцев доля проблемных кредитов в российских банках будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема валовых кредитов, что является относительно слабым показателем по сравнению с другими развивающимися рынками. Некоторые проблемные кредиты, возникшие во время финансового кризиса 2014-2016 годов, вернулись в категорию работающих, другие были урегулированы или списаны. Тем не менее, значительная часть проблемных кредитов, преимущественно корпоративного сектора, останется на балансах банков. Расходы по резервированию кредитных потерь останутся стабильными, поскольку банки уже достигли хорошего уровня покрытия проблемных ссуд резервами на возможные потери, говорится в отчете агентства.

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Показатели фондирования и ликвидности российской банковской системы в ближайшие год-полтора сохранятся на высоком уровне, выигрывая от высокой доли депозитов в обязательствах банков, ожидают в Moody's. По прогнозу агентства, прибыльность банковской системы будет стабильной. Возврат Банка России к смягчению денежно-кредитной политики наряду с жесткой конкуренцией банков за качественных заемщиков будут способствовать дальнейшему снижению кредитных ставок, однако растущая доля более высокомаржинальных розничных кредитов в кредитных портфелях банков будет поддерживать прибыльность сектора, отмечают в Moody's.

По базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году рост российской экономики составит 1,7%. После ведомство ожидает ускорение роста ВВП - до 3,1% в 2021 году и 3,2% в 2022 году. По итогам 2019 года Минэкономразвития ожидает роста российской экономики на 1,3%.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Рейтинговое агентство Moody's
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