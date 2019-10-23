Московский "Локомотив" потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-зеленые" уступили в гостях туринскому "Ювентусу" - 1:2.

Вряд ли кто-либо в Италии предполагал, что российский клуб доставит столько проблем одному из грандов мирового футбола. Тем более на домашней арене "Ювентуса", где "Старая синьора" почти никому не проигрывает. Однако на деле "Локомотив" едва не сотворил подвиг.

Гол Алексея Миранчука оставался единственным в этом матче до 77-й минуты. И тут ярко себя проявил Пауло Дибала. Буквально за две минуты он оформил дубль и принес своей команде важнейшую победу.

Игра "Локомотива" никого не оставила равнодушным. Сам Криштиану Роналду уже после финального свистка подошел к главному тренеру "железнодорожников" Юрию Семину и о чем-то с ним побеседовал. О чем именно - рассказал сам Семин.

- Криштиану сказал, что им было тяжело. Что мы могли бы побольше раскрыться. Если бы ребята так сделали, нам пришлось бы еще тяжелее, - отметил Семин.

Отдельной похвалы "Локомотив" удостоился от рулевого "Ювентуса" Маурицио Сарри. Помимо общекомандных взаимодействий, итальянец отметил игру Миранчука.

- Они показали, что могут бороться с нами. Соперник отлично действовал в защите, заставляя нас придумывать какие-то ходы, - подчеркнул Сарри. - Мне понравился Миранчук. У него неплохая левая нога. У "Локомотива" очень сильная команда. Когда они выходят на поле с такой волей и агрессивностью, им по плечу вырвать очки в матче с любым клубом.

После трех туров группового этапа в активе "Ювентуса" и "Атлетико" по семь очков, "Локомотива" - три, а "Байер" уступил во всех трех встречах

Во втором матче группы D мадридский "Атлетико" одолел на своем поле "Байер" (1:0) благодаря голу Альваро Мораты в концовке. В активе испанского клуба и "Ювентуса" по семь очков, у "Локомотива" - три, а немцы проиграли во всех трех встречах.

Ситуация такова, что если "железнодорожники" еще хотят побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, они обязаны побеждать 6 ноября в Москве "Ювентус". Или, по крайней мере, зацепиться за одно очко и ждать, что "Байер" не уступит в Германии "Атлетико".

- Не могу сказать, как сложится ответный поединок. Сейчас "Локомотив" отстает от нас на большее число очков, чем до сегодняшней встречи. Наверное, в связи с этим у них будет другой подход. Если такой же, то их цель - Лига Европы, - полагает Сарри.

Что касается остальных матчей дня, то сразу три команды добились крупных побед. Речь об английских "Тоттенхэме" с "Манчестер Сити" и французском "ПСЖ".

Что интересно - "Сити" по ходу домашней встречи с "Аталантой" уступал в счете. Гол Руслана Малиновского на 28-й минуте вывел итальянцев вперед. Однако уже в первом тайме "горожане" забили два гола: дубль оформил Серхио Агуэро. А во второй половине Рахим Стерлинг отметился хет-триком. Как итог - 5:1.

Первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одержал "Тоттенхэм". Лондонцы разгромили на своем поле "Црвену Звезду" - 5:0. Впрочем, лидирует в этой группе "Бавария", дожавшая на чужом поле "Олимпиакос" (3:2). У мюнхенского клуба девять очков, "Тоттенхэма" - четыре, "Црвены Звезды" - три, у греков - ни одного.

Наконец, "ПСЖ" разгромил в Бельгии "Брюгге" (5:0). Во второй встрече группы А мадридский "Реал" обыграл в гостях "Галатасарай" (1:0). Лидирует в этой компании "ПСЖ" (девять очков). На втором месте расположились испанцы (четыре очка), на третьем - "Брюгге" (два балла), на последнем - "Галатасарай" (одно очко).