Москвичи увидят лучшие произведения русского авангарда

24 октября в Еврейском музее толерантности открывается выставка "Союз молодежи", которую представляют "Энциклопедия русского авангарда" и Государственный Русский музей. Она посвящена творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. Посетители увидят работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Михаила Ларионова и многих других - всего около 80 произведений 35 художников. Генеральный спонсор выставки - банк ВТБ.

Выставка уже была летом представлена в Санкт-Петербурге и вызвала огромный интерес публики. Ведь именно в этом городе был официально зарегистрирован "Союз молодежи" - объединение художников авангарда, на полгода опередившее московский "Бубновый валет". Главная идея кураторов выставки - через художественные произведения и документальные материалы рассказать об этом объединении как о революционном явлении русского искусства и оценить его влияние на последующие течения и произведения авангарда.

О художниках, входивших в "Союз молодежи", написано немало, их работы мелькают на выставках, но до сих пор отдельного проекта, посвященного этой группе, не было. С 30 годов ХХ века авангард был в опале, событием в те годы было включить в экспозицию хотя бы одну работу художников-кубистов или футуристов. После перестройки на первом плане оказались Казимир Малевич, Владимир Татлин, Павел Филонов и другие художники, уже признанные классики авангарда.

Специалистам-искусствоведам, конечно, хорошо были известны и менее звучные имена, но, в основном, это были художники московские. А их петербургских современников и сотоварищей по цеху знали, пожалуй, лишь в северной столице. Но теперь этот пробел в истории отечественного изобразительного искусства будет восполнен.

Картины для выставки предоставили 15 российских и зарубежных музеев, а также три частные коллекции. В Москву привезли такие шедевры, как "Усовершенствованный портрет И.В. Клюна" Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова и многие другие шедевры первой трети ХХ века. Также будут показаны малоизвестные произведения авангарда из Русского музея, других художественных музеев нашей страны, Латвии и частных собраний.

За время существования "Союза молодежи" с 1910 по 1914 год им было проведено семь выставок, продемонстрировавших широкий спектр художественных идей и стилей - от символизма до кубофутуризма.

На них более 80 авторов смогли показать свои работы. Участие в деятельности общества оказало влияние на творчество ключевых фигур русского авангарда - Ларионова, Малевича, Татлина и других. Силами членов "Союза молодежи" была организована общероссийская площадка для общения между художниками и обмена новыми художественными идеями. Большой общественный резонанс вызвала серия проведенных ими диспутов о современном искусстве и осуществленные "Союзом молодежи" спектакли, в том числе "Победа над Солнцем".

Практически все участники объединения сыграли важную роль в развитии предвоенного авангардного искусства, однако, многие оказались незаслуженно забыты. В "Союзе молодежи" состояли не только Розанова, Малевич, Матюшин, но и такие малоизвестные современной публике художники, как Глеб Верховский, Илья Машков, Август Балльер, Савелий Шлейфер, София Бодуэн-де-Куртенэ, Иосиф Школьник. А рижские единомышленники "Союза молодежи" Павел Наумов и Вера Царевская - еще одно важное дополнение к истории русского искусства. Главное же событие - долгожданное возвращение Эдуарда Спандикова. Именно его архив, хранящийся в Русском музее, необыкновенно ценен как главный источник сведений о "Союзе молодежи". Но Спандиков интересен не только как архивариус, а и как недооцененный художник, сегодня его живопись и графика - это тоже классика авангарда. Теперь, благодаря выставке, работы всех этих художников займут свое место в творческой хронике русского авангарда.