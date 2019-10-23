Мужчина взорвал гранату в центре Киева

Поздно вечером во вторник в центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, и получила ранение проходившая мимо девушка. Виновником случившегося, и одной из жертв, стала легендарная в узких кругах личность - "герой АТО" и инструктор карательного батальона. Сегодня украинские националисты скорбят по погибшему, и потому городские власти боятся признать, что благодаря "героям нации" Киев превращается в прифронтовую зону.

Граната Ф-1, как следует из полицейских ответов, взорвалась в руках у некого Виктора Дегтярева, 53-летнего уроженца Якутска, после государственного переворота объявившего себя казаком и борцом за украинскую нацию. Он порвал все связи с российскими родственниками, записался в карательный батальон "Донбасс" и пообещал убить при встрече собственных племянников. В своей новой карьере Дегтярев, получивший кличку "Сенсей", достиг степеней известных - побывал в "котле" Иловайском, после чего был назначен советником при заместителе министра обороны, и по совместительству помощником-консультантом депутата киевского горсовета.

Доподлинно неизвестно, что заставило "Сенсея" взорвать гранату, убив себя и охранника заведения: камеры не зафиксировали явного конфликта между мужчинами. Точно так же никто из скорбящих сегодня "побратимов" не сообщает ничего о проблемах в его личной жизни или психических отклонениях. Хотя все последние заявления покойного - а Дегтярев периодически комментировал украинским СМИ ход "российской агрессии" - позволяют заподозрить у него психические отклонения.

Но, так или иначе, о "Сенсее" сегодня скорбят как о "защитнике родины", а не социально опасном субъекте, и никто из местных комментаторов не решился задать вопрос, кто будет компенсировать семье охранника смерть кормильца и лечение случайной прохожей. Точно так же не возникает вопрос и о том, до каких пор в Киеве ежедневно будут раздаваться стрельба и взрывы. Наверное потому, что честный ответ опрокинет всю государственную идеологию, согласно которой любой отброс общества, если он убивал "сепаратистов", считается "героем нации".