МВД России передала криминального авторитета в руки испанской полиции

Криминальный авторитет Тариэла Ониани, более известный, как Таро, отправился из России в Испанию. Но, как и положено в таких случаях, под конвоем. Его экстрадировали по запросу испанских правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности, - сообщает Ирина Волк.

Тариел Ониани разыскивался по каналам Интерпола по запросу Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, действовавшей на территории этого государства.

- По информации иностранных коллег, участники группы обвиняются в похищении предметов искусства и вымогательствах, - поясняет Ирина Волк. Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства Российской Федерации.

Напомним, в 2009 году Тариел Ониани был задержан за похищение человека и вымогательство. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Он отбывал наказание в одной из колоний Оренбургской области, добился снижения срока на два месяца, сообщает ТАСС.

Представители колонии характеризовали "Таро" как злостного нарушителя режима, который имеет 253 взыскания. Он состоял на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывал негативное влияние на других осужденных и провоцировал беспорядки. ФСИН также отмечала, что Мулухов в культурно-массовых мероприятиях не участвовал, не работал по благоустройству территории колонии, в свободное время к самообразованию и просвещению не стремился, но внешний вид и спальное место содержал в удовлетворительном состоянии.

В августе прошлого года по материалам, подготовленным оперативниками ГУУР МВД России, в отношении осужденного принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, о чем ему было объявлено.

В апреле текущего года по истечении срока наказания Тариел Ониани задержан сотрудниками полиции в Оренбургской области на основании международного уведомления о розыске и аресте. А сегодня он доставлен в международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов.