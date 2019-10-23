На форуме "PRO//Движение.1520" обсудят будущее железных дорог

Развитие железнодорожной отрасли и варианты решения глобальных логистических задач обсудят участники форума "PRO//Движение.1520", который пройдёт 28-30 октября в Сочи.

На пленарной сессии, тема которой "Будущее пространства 1520. Соперничать или сотрудничать. Где сходятся национальные транспортные интересы?", будут решаться вопросы расширения бесшовного транспортного пространства, будет уточняться роль национальных железных дорог в глобальных перевозках.

Участники форума затронут темы международного железнодорожного туризма и поездов-отелей, влияния городских электричек на развитие агломераций, роста грузовой базы и "конкуренции" с углем за долю в перевозках, динамики выбытия вагонных парков. В фокусе внимания также окажутся вопросы финансирования железнодорожных проектов, инструменты для привлечения инвестиций, обсуждение опыта инвестирования как российских компаний в зарубежные проекты, так и иностранных в российские. Найдут отражение темы государственно-частного партнерства, более широкого применения контрактов жизненного цикла, других перспективных экономических схем.

Среди участников мероприятия - руководители ОАО "РЖД", в том числе гендиректор компании Олег Белозёров, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, эксперты и руководители логистических компаний, представители крупнейших российских и зарубежных грузоотправителей.

Присутствие иностранных делегаций, как ожидается, позволит принять решения, касающиеся повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта и формирования новых транспортных коридоров на евразийском пространстве. На площадке будет создан специальный "Зал подписаний", призванный максимально упростить заключение соглашений между участниками форума.

Дополнительную информацию о форуме можно найти на официальном сайте мероприятия.