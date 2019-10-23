Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Известный диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.

Специалист считает, что привычкой должно стать ежедневное употребление по утрам 300-500 мл воды. Среди других полезных утренних напитков - зеленый и травяной чаи.

Желающим похудеть надо чаще устраивать белковый завтрак. Он, помимо прочего, поможет регулировать уровень глюкозы в крови по утрам. Оптимальный вариант - яичница болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом.

В качестве альтернативы подойдут вареные яйца и греческий йогурт. Хорошая привычка - добавлять к завтраку богатые клетчаткой продукты. Например, класть в греческий йогурт фрукты, есть отруби. Много клетчатки в овощах и цельнозерновом хлебе.

Употребление кофе по утрам - также хорошая привычка. Но без молока. А вот от обработанных сахаров - они есть во фруктовых йогуртах, кексах - лучше отказаться.