Tiffany & Сo. запускает Tiffany Men's - сразу несколько коллекций, предназначенных для мужчин: это ювелирные украшения, аксессуары, предметы для дома и игры.

"В центре Tiffany Men's - виртуозность исполнения, основополагающий принцип нашей компании. Коллекция Tiffany 1837 Makers - это дань ручному труду и классическим техникам создания ювелирных изделий", - комментирует Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. Клейма "T & CO MAKERS", "NY" и "AG925" отсылают к работе бренда с серебром: именно Tiffany & Co. зафиксировала американский стандарт стерлингового серебра (925-ая проба). А коллекция Diamond Point - это утонченный классический стиль с графическими элементами. Большинство изделий отчеканены и отполированы вручную для достижения особой фактуры.