Объявлена дата финала голосования за столицу "Тотального диктанта"-2020

Началось голосование за звание столицы "Тотального диктанта". Автор текста Тотального диктанта-2020 станет известен уже 30 октября. А 11 ноября жюри акции представит шорт-лист потенциальных претендентов на статус главного города ТД-2020. И 1 февраля мы узнаем, кто победил в финале.

В этом году за честь зваться "грамотной столицей" борются Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тамбов, Челябинск и Нукус (Узбекистан).

Авторы проекта уточняют: участвовать в конкурсе могут лишь те города, где акция проходила хотя бы однажды. Выбирать город диктанта будут его поклонники и участники.

Проголосовать можно на сайте totaldict.ru.

Кстати, в выбранной столице 4 апреля 2020 года свой текст прочитает автор Тотального диктанта. А в марте в город-победитель отправится третье Тотальное путешествие проекта, чтобы передать звание от предыдущей столицы - новой. Конкурс столиц Тотального диктанта проходит с 2018 года.п В 2020 году акция пройдет 4 апреля.

Руководитель проекта Ольга Ребковец призывает жителей городов-претендентов быть небезразличными к их судьбе, всячески их поддерживать. "Городам-претендентам очень нужна поддержка жителей, гостей: ведь это не только повышает шанс победить, но и дает понять городским координаторам акции, что их усилия не напрасны, что, то, что они делают, нужно и важно, а проект Тотальный диктант стал неотъемлемой частью жизни их города. Поддержите свои города!", - цитирует Ребковец сайт "Тотального диктанта".

Справка "РГ"

Напомним, "Тотальный диктант" -это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

В 2019 году в акции приняли участие 1200 городов. Автором текста стал писатель, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский. А столицей был выбран Таллин.