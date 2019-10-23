Издание France Football огласило имена всех претендентов на премию "Золотой мяч". Главный сюрприз - отсутствие в нем действующего обладателя приза Луки Модрича.

Полузащитник "Реала" стал первым лауреатом престижной премии за 26 лет, не номинированным на следующий год. В последний раз такое произошло в 1993 году, когда форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен, выигравший приз в 1992 году, не оказался в списке финалистов.

Если откровенно, лучшие годы Модрича, по всей видимости, позади. Хорват блестяще провел 2018 год, завоевав Лигу чемпионов с "Реалом" и выйдя в финал чемпионата мира. Несмотря на саботаж Криштиану Роналду, не приехавшего годом ранее на церемонию вручения приза Модричу, и критику ряда экспертов, хорват заслужил победу.

Однако в этом году Лука резко сдал. Он едва не ушел из "Реала" минувшим летом, перестал попадать в стартовый состав, а иногда и вовсе в заявку. По неофициальным данным, руководство "королевского клуба" рассматривает вариант с продажей игрока после чемпионата Европы. Благо претендентов на 34-летнего хорвата по-прежнему хватает: в его приглашении заинтересованы как европейские гранды ("Интер" и "ПСЖ"), так и команды из США и Китая.

Сам Модрич к непопаданию в список претендентов на "Золотой мяч" отнесся спокойно. Более того, он выделил четырех футболистов, которые, на его взгляд, являются фаворитами нынешней гонки.

- Если честно, сложно назвать этих игроков, но я бы поставил выше всех Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. Желаю им удачи, - сказал Модрич.

Стоит отметить также непопадание в "список 30" бразильца Неймара. Впрочем, ничего неожиданного здесь нет. Несмотря на свой статус, форвард "ПСЖ" в календарном году по большей части лечился и ругался с руководством парижского клуба, убеждая продать его в "Барселону" или "Реал".

Почти четверть претендентов на "Золотой мяч" составляют игроки "Ливерпуля". Их сразу семеро. Помимо ван Дейка и Салаха туда попали: Алиссон Бекер, Роберто Фирмино, Жоржиньо Вейналдум, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане. На втором месте по представительству идет "Манчестер Сити" - Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. На третьем - "Барселона" (Лионель Месси, Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг, Антуан Гризманн).

Что интересно, в списке нет ни одного испанца, хотя представлены сразу три клуба местного чемпионата ("Атлетико", "Реал" и "Барселона"). Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 2 декабря в Париже.

В тот же день станет известен обладатель новой премии имени легендарного советского вратаря Льва Яшина лучшему вратарю мира. На победу здесь претендуют: Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Андре Онана ("Аякс"), Войцех Щенсный ("Ювентус"), Ян Облак ("Атлетико"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кепа Аррисабалага ("Челси"), Самир Ханданович ("Интер") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Также 2 декабря будет объявлен победитель приза лучшему игроку младше 21 года. На награду претендуют десять человек: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Сэмюэл Чуквезе ("Вильярреал"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Кай Хаверц ("Байер"), Андрей Лунин ("Реал") и Маттео Гендузи ("Арсенал").