Оценочная стоимость полотна Фешина превысила 2 миллионов фунтов

Полотно русского художника Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", как ожидается, станет одним из главных лотов на осенних торгах Christie's.

"Написанный в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом, этот портрет является важной вехой в жизни и творчестве художника", - цитирует ТАСС представителей аукционного дома. Эта работа художника стала кульминацией его творчества в казанский период. Оценочная стоимость полотна Фешина составила 2-3 млн фунтов (2,6-3,8 млн долларов).

Отмечается, что 25 октября "Даму за маникюром" выставит на торги семья одного из самых дорогих художников русского модерна. Ранее полотно хранилось в ее собрании и ни разу не продавалось.

Справка "РГ"

Николай Фешин (1881-1955) - советский художник, представитель импрессионизма и модерна. В 1923 году он иммигрировал в США, где прожил до конца своих дней. Среди самых известных полотен художника - "Портрет Джека Хантера" (первая картина, над которой Фешин работал в Штатах), "Портрет Вари Адоратской" и "Портрет Надежды Сапожниковой". К слову, год назад картина Фешина "Портрет Надежды Сапожниковой" ушла с молотка на торгах дома Sotheby"s за 3,6 млн фунтов (4,63 млн долларов).