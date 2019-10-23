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23.10.2019 14:57
Рубрика: Экономика

"Опора России" призвала ввести налог на самозанятых по всей стране

Текст: Юлия Кривошапко
Общероссийская организация "Опора России" настаивает на пересмотре специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса в контексте прекращения с 2021 года действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД), пользующегося популярностью у предпринимателей.
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Кроме того, там считают правильным распространить налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, по всей территории страны. Об этом заявил президент "Опоры" Александр Калинин.

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
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В связи с предусмотренным законодательством прекращением действия Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года, "ОПОРА РОССИИ" выступает за обязательный предварительный пересмотр других режимов налогообложения с тем, чтобы переход на них плательщиков ЕНВД был максимально комфортным, отметил он. Сейчас ЕНВД, по словам Калинина, продолжает оставаться очень востребованным из-за низкой налоговой нагрузки и удобства исчисления самого налога, его применяют более 2 миллионов налогоплательщиков, из которых 1,8 миллиона - индивидуальные предприниматели.

"Что касается патентной системы, мы считаем необходимым предусмотреть возможность ее применения в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД. Также необходимо предусмотреть вычет страховых взносов из суммы налога на патентной системе налогообложения как это предусмотрено в случае применения налогоплательщиком ЕНВД", - уточнил Калинин.

По его словам, уже в ноябре 2019 году нужно внести изменения в законодательство о возможности распространения в 2020 году эксперимента по налогу на профессиональный доход на любой регион по его желанию. "Этот налоговый режим хорошо зарекомендовал себя в экспериментальных регионах - мы регулярно получаем положительную обратную связь от предпринимателей", - подчеркнул президент "Опоры".

Там считают, что в упрощенной системе налогообложения (УСН) необходимо повысить действующий порог в 2 раза - со 150 до 300 миллионов рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок: до 6% в случае, если объектом налогообложения являются доходы и до 15% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Также в 2 раза (со 100 до 200 миллионов рублей) нужно повысить порог по остаточной стоимости основных средств, позволяющих применять УСН.

Фото: iStock
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По налогу на имущество организаций в "Опоре" предлагают установить на федеральном уровне минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв.м., а также снизить предельный размер налоговой ставки по этому налогу (сейчас это 2%). Также в законодательстве о проведении государственной кадастровой оценки должна быть установлена периодичность пересмотра кадастровой стоимости в сторону повышения не чаще, чем раз в 4 года.

"В дополнение к налоговым мерам считаем необходимым пересмотреть критерии отнесения хозяйствующих субъектов к МСП для среднего бизнеса: увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 250 до 500 человек, а предельное значение годового дохода с 2 миллиардов рублей до 4 миллиардов рублей", - указывает Калинин.

В случае, если спецрежимы не будут пересмотрены, "Опора России", по его словам, будет настаивать на продлении ЕНВД с ограничением по его обороту до 60 миллионов рублей в год.

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