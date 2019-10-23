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23.10.2019 19:31
Рубрика: Происшествия

Клетка опустеет

Отказ от заграждений для арестантов в судах будет проходить постепенно
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Найден компромиссный вариант отказа от защитных кабин, так называемых аквариумов, в судах. За стекло предлагается помещать подсудимого только по специальному решению суда: в том случае, когда есть основания опасаться человека.

Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства обсудила резонансный законопроект об отказе от клеток и защитных кабин в судебных залах.

С инициативой выступила группа сенаторов. Сейчас законопроект рассматривается в Госдуме. А в начале года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.

Предлагается компромиссный вариант: по общему правилу будет запрещено помещать подсудимого за стекло. Однако если есть основание его опасаться, суд может посадить человека в защитную кабину

Правительство России концептуально поддержало законопроект, однако предложило доработать его, чтобы сохранить гарантии безопасности.

По данным МВД России, в случае принятия законопроекта в представленной редакции потребуется увеличение штатной численности полиции на 30,5 тысячи единиц, на содержание которых понадобится 21,5 миллиарда рублей в год. Поэтому предлагается искать другие пути решения проблемы с обеспечением безопасности.

Фото: iStock
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Сейчас свои предложения по совершенствованию проекта высказала рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства. Она была создана в 2018 году по распоряжению администрации президента России. Возглавляет группу председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ответственный секретарь группы - секретарь пленума Верховного суда России Виктор Момотов.

На заседании группы было предложено в качестве общего правила установить запрет помещения в защитные кабины подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но при наличии оснований полагать, что существует угроза для безопасности участников судебного разбирательства, нарушения порядка в зале суда, применения насилия или попытки совершения побега, суд сможет принять решение о помещении вышеуказанных лиц в защитную кабину. С ходатайством поместить подсудимого в кабину могут обратиться стороны процесса либо прокурор.

"При этом нахождение в защитной кабине должно обеспечивать надлежащие условия участия в заседании, соблюдение реализации процессуальных прав, а также беспрепятственное конфиденциальное общение лица с адвокатом и допуск защитника в кабину на период судебного разбирательства", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Также члены рабочей группы высказали мнение, что новшество надо вводить поэтапно на территории страны, сначала в одних регионах, потом в других. Павел Крашенинников предложил на следующих заседаниях обсудить вопрос о критериях выбора субъектов РФ, в которых начнется введение в действие данных норм.

Происшествия Правосудие Тюрьмы
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