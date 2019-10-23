Песков: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения

Сегодня в Сочи президенты России и Египта провели переговоры перед форумом "Россия - Африка". В том числе речь шла о возобновлении авиаперелетов.

"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А министр транспорта РФ Евгений Дитрих оценил переговоры на эту тему одним словом "конструктивно".

На днях помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что на встрече двух лидеров будет обсуждаться тема чартеров и что будет приглашен глава Минтранса России. Египетская сторона собиралась рассказать, что делается для полномасштабного возобновления авиасообщения.