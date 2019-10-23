Песков: США по сути предали курдов

Союзники курдов США бросили их и чуть ли не вынуждают воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.

Если курды не отойдут, придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции, и курдские формирования "попадут под каток турецкой армии", заключил пресс-секретарь главы государства.