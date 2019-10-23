Стоя перед очередным зданием, спроектированным по проекту великого архитектора, слушаю, как удивляются ценам на вход туристы. Цены начинаются с 23 евро. Ребенку, конечно, скидка, но Гауди в Барселоне строил много.

Годовой доход столицы Каталонии от туристов - два миллиарда евро, это 18 процентов бюджета. Однако выступления за независимость Каталонии от Мадрида напугали мир, и теперь владельцы ориентированных на туристов заведений опасаются, что к ним станут ездить меньше. Большие компании, чьи штаб-квартиры расположены в Барселоне и других крупных городах Каталонии, тоже не в восторге от протестов - они мешают бизнесу. А если регион добьется независимости, то одновременно он, скорее всего, выйдет из Евросоюза, и это означает конец беспошлинной торговле. "Бизнес-активность в Барселоне из-за протестов уже снизилась на 30-50 процентов", - говорит Габриэль Жене, глава барселонской ассоциации ритейлеров Oberta. Всего, по его словам, в ходе беспорядков 18 октября в Барселоне разграбили восемь магазинов.

В один из них, это был салон сотовой связи, мародеры ворвались на моих глазах. Дело происходило в центре города. Небольшая группа подростков в черных худи с капюшонами метрах в ста от меня подбежала к салону, разбила стекло и с восторженными криками ворвалась внутрь. Под вой сигнализации они срывали со стойки смартфоны, один разбил витрину с чехлами для телефонов и раскидал их по полу. Нападение заняло минуты две, потом они убежали, не забыв нарисовать на стене букву А в круге, символ анархистов.

Владелец ресторана Rodrigo, который расположен примерно в километре от площади Каталонии, где проходили протесты, с кавказским акцентом предлагает мне говорить по-русски. "Так вы из России?!" - спрашиваю. "Нет-нет, я тут живу", - и продолжает: "Я бы всех этих протестующих гнал вон. Туристов меньше, боятся ехать, а у нас тут конкуренция и так ого-го". Он показывает рукой вокруг, на улицу, а там вывески баров, кафе и ресторанов через каждые десять метров, и везде заняты один-два столика. Официанты скучают, подпирают стены, курят. "Если ты хочешь выступить, так выступи, но не вреди другим", - продолжает мой собеседник.

Президент торговой палаты США в Испании Хаиме Малет назвал происходящее в Каталонии "катастрофой для инвестиций"

У большого бизнеса свои тревоги. 29 октября в Барселоне должна начаться Промышленная неделя - международная выставка. Ее главные темы в этом году - блокчейн, искусственный интеллект и тому подобное. Должно участвовать порядка 550 компаний плюс около тысячи спикеров. Но сейчас неясно, сколько из них приедут, потому что никому не хочется выступать под крики анархистов. Президент торговой палаты США в Испании Хаиме Малет вообще назвал происходящее в Каталонии "катастрофой для инвестиций".

Испанские пенсионеры любят бархатный сезон на море, поэтому в Барселону в октябре обычно приезжает много пожилых людей из Мадрида и других городов королевства, расположенных вдалеке от побережья. Но в этом году и с пенсионерами плохо. Они тоже боятся протестов и отменяют бронирования - об этом уже заявила и.о. министра труда и социального обеспечения Испании Магдалена Валерио.

Но оказалось, есть и те, кому от протестов сплошная выгода. В первую очередь это пакистанцы, которые держат небольшие продуктовые магазины в центре города. Как только собирается митинг, они уже тут как тут - ходят с упаковками баночного пива. Его разбирают на ура, с пивом стоит каждый второй демонстрант. "Хорошо торговля идет?" - спросил я у одного из торговцев в субботу, когда уличные беспорядки продолжались, но уже не в такой степени, как днем ранее. "Вчера лучше было, - ответил смуглый парень. - Вчера я продал банок триста, а сегодня еще и сотни не купили". "А вы за независимость Каталонии?" - спрашиваю. "Я за то, чтобы люди пили пиво, а еще хорошо бы, чтобы покупали к пиву орешки", - засмеялся он.

"Я записалась на прошлую пятницу к врачу, - говорит мне отельный менеджер Светлана Кудрявцева, живущая в Барселоне уже восемь лет. - Зная, что будет забастовка, позвонила в клинику заранее, спросить, будет ли принимать мой доктор. Не знаем, - отвечают, - как она сама захочет, так и сделает. В итоге врач на работу не вышла".

Если сотрудник отправился протестовать в рабочий день, работодатель вычитает с него деньги. Но каталонцев это не останавливает - в минувшую пятницу на улицы вышли порядка 525 тысяч человек.