Новости

Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой 18:57
Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык 18:49
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 18:42
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение 18:31
США депортируют Ахмеда Билалова 18:31
Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке 18:31
Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире 18:25
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа 18:22
В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 18:35
Рубрика: В мире

Гауди, пиво и булыжник

Крупный бизнес в Каталонии подсчитывает убытки, мелкие уличные торговцы - прибыль
Текст: Константин Волков (Барселона)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Стоя перед очередным зданием, спроектированным по проекту великого архитектора, слушаю, как удивляются ценам на вход туристы. Цены начинаются с 23 евро. Ребенку, конечно, скидка, но Гауди в Барселоне строил много.

Годовой доход столицы Каталонии от туристов - два миллиарда евро, это 18 процентов бюджета. Однако выступления за независимость Каталонии от Мадрида напугали мир, и теперь владельцы ориентированных на туристов заведений опасаются, что к ним станут ездить меньше. Большие компании, чьи штаб-квартиры расположены в Барселоне и других крупных городах Каталонии, тоже не в восторге от протестов - они мешают бизнесу. А если регион добьется независимости, то одновременно он, скорее всего, выйдет из Евросоюза, и это означает конец беспошлинной торговле. "Бизнес-активность в Барселоне из-за протестов уже снизилась на 30-50 процентов", - говорит Габриэль Жене, глава барселонской ассоциации ритейлеров Oberta. Всего, по его словам, в ходе беспорядков 18 октября в Барселоне разграбили восемь магазинов.
Корреспондент "РГ" оказался в одной толпе с каталонскими радикалами

В один из них, это был салон сотовой связи, мародеры ворвались на моих глазах. Дело происходило в центре города. Небольшая группа подростков в черных худи с капюшонами метрах в ста от меня подбежала к салону, разбила стекло и с восторженными криками ворвалась внутрь. Под вой сигнализации они срывали со стойки смартфоны, один разбил витрину с чехлами для телефонов и раскидал их по полу. Нападение заняло минуты две, потом они убежали, не забыв нарисовать на стене букву А в круге, символ анархистов.

Владелец ресторана Rodrigo, который расположен примерно в километре от площади Каталонии, где проходили протесты, с кавказским акцентом предлагает мне говорить по-русски. "Так вы из России?!" - спрашиваю. "Нет-нет, я тут живу", - и продолжает: "Я бы всех этих протестующих гнал вон. Туристов меньше, боятся ехать, а у нас тут конкуренция и так ого-го". Он показывает рукой вокруг, на улицу, а там вывески баров, кафе и ресторанов через каждые десять метров, и везде заняты один-два столика. Официанты скучают, подпирают стены, курят. "Если ты хочешь выступить, так выступи, но не вреди другим", - продолжает мой собеседник.

Президент торговой палаты США в Испании Хаиме Малет назвал происходящее в Каталонии "катастрофой для инвестиций"

У большого бизнеса свои тревоги. 29 октября в Барселоне должна начаться Промышленная неделя - международная выставка. Ее главные темы в этом году - блокчейн, искусственный интеллект и тому подобное. Должно участвовать порядка 550 компаний плюс около тысячи спикеров. Но сейчас неясно, сколько из них приедут, потому что никому не хочется выступать под крики анархистов. Президент торговой палаты США в Испании Хаиме Малет вообще назвал происходящее в Каталонии "катастрофой для инвестиций".

Испанские пенсионеры любят бархатный сезон на море, поэтому в Барселону в октябре обычно приезжает много пожилых людей из Мадрида и других городов королевства, расположенных вдалеке от побережья. Но в этом году и с пенсионерами плохо. Они тоже боятся протестов и отменяют бронирования - об этом уже заявила и.о. министра труда и социального обеспечения Испании Магдалена Валерио.

Фото: REUTERS/RAFAEL MARCHANTE
В Барселоне радикалы сорвали попытку перевести протесты в мирное русло

Но оказалось, есть и те, кому от протестов сплошная выгода. В первую очередь это пакистанцы, которые держат небольшие продуктовые магазины в центре города. Как только собирается митинг, они уже тут как тут - ходят с упаковками баночного пива. Его разбирают на ура, с пивом стоит каждый второй демонстрант. "Хорошо торговля идет?" - спросил я у одного из торговцев в субботу, когда уличные беспорядки продолжались, но уже не в такой степени, как днем ранее. "Вчера лучше было, - ответил смуглый парень. - Вчера я продал банок триста, а сегодня еще и сотни не купили". "А вы за независимость Каталонии?" - спрашиваю. "Я за то, чтобы люди пили пиво, а еще хорошо бы, чтобы покупали к пиву орешки", - засмеялся он.

"Я записалась на прошлую пятницу к врачу, - говорит мне отельный менеджер Светлана Кудрявцева, живущая в Барселоне уже восемь лет. - Зная, что будет забастовка, позвонила в клинику заранее, спросить, будет ли принимать мой доктор. Не знаем, - отвечают, - как она сама захочет, так и сделает. В итоге врач на работу не вышла".

Если сотрудник отправился протестовать в рабочий день, работодатель вычитает с него деньги. Но каталонцев это не останавливает - в минувшую пятницу на улицы вышли порядка 525 тысяч человек.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года