Почему россияне все чаще покупают детские товары в интернете

Все больше россиян предпочитают покупать детские товары в интернете. В то время как стационарная розница демонстрирует замедление продаж (а в ряде сегментов даже спад), интернет-магазины наращивают обороты.

Продажи в стационарных магазинах сети "Детский мир" за 9 месяцев 2019 года выросли только на 8,2%, а в интернет-магазине - на 86,6%, сообщила начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний "Детский мир" Надежда Киселева. В результате ассортимент онлайн-магазина было решено расширить в пять раз: с 50 тысяч до 250 тысяч наименований. В онлайн-ретейлере Wildberries за девять месяцев этого года количество заказов выросло практические вдвое, рассказал "РГ" руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев.

Исследование, проведенное компанией "Ромир", показало, что россияне сократили свои покупки в обычных магазинах на 9%. "Категории детских товаров и детского питания из лидеров по показателю роста стали лидерами по показателю падения", - говорится в сообщении компании.

Покупатели стали больше доверять онлайн-магазинам и совершать больше покупок в интернете. Для родителей это в первую очередь удобство: все необходимое доставят в ближайший пункт самовывоза или на дом. Это больше всего привлекает родителей малышей, которым сложно бегать по магазинам.

"Наиболее высокую динамику продаж мы отмечаем в категории товаров для малышей: аксессуаров для кормления, средств для гигиены и ухода. Рост продаж по итогам третьего квартала составил 222%, продажи игрушек и детского питания выросли на 158% и 143% соответственно", - подчеркивает Прокопьев.

Это же отмечается и в исследовании аналитической компании Nielsen, посвященном современным трендам на рынке детского питания. "В онлайн явно лидирует категория заменителей грудного молока (36% всех продаж), которая в офлайн показывает отрицательную динамику. "Такая тенденция связана с широким ассортиментом в интернете, а также удобством этого канала для родителей", - отмечает руководитель группы по работе с клиентами Nielsen Анна Пучкова.

Но не только удобство и ассортимент "заманивают" покупателей в Сеть. Одно из главных преимуществ интернет-магазинов - цена. Покупатель стал рациональнее относиться к покупкам и больше экономить. "Он ищет возможность купить подешевле и выбирает онлайн-магазины и интернет-площадки, такие как Avito, Yula, группы в социальных сетях, где продаются товары "с рук", - отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Акций, скидок и дешевых товаров, по ее мнению, в интернете больше.

Онлайн-магазины гибче реагируют на изменение спроса, чаще объявляют распродажи и "черные пятницы". Многие интернет-продавцы детской одежды и обуви продают по более низкой цене коллекции прошлых лет, закупленные во время их "ликвидаций" в конце сезона.

Как рассказал "РГ" представитель Avito Никита Девятов, за первые три квартала этого года с рук больше всего продавалось товаров для школы (+41,6%), постельных принадлежностей (+39%) и игрушек (+25,7%).

Параллельно растет доверие к онлайн-шопингу, он становится более безопасным. К примеру, онлайн-площадки зачастую выступают посредником между покупателем и продавцом, "подстраховывая" сделку. Покупатель перечисляет деньги за товар на счет, но продавец их получает со счета только после доставки товара клиенту, объясняет Девятов.