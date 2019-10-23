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23.10.2019 04:57
Рубрика: В мире

Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой

Загранпаспорт осужденной в США россиянки Марии Бутиной передан иммиграционным властям для ускорения процедуры депортации. Об этом заявил российский посол Анатолий Антонов.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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Он отметил, что в госдеп направлена нота с просьбой разъяснить порядок возвращения нашей гражданки домой, так как опыт прошлых лет свидетельствует, что данная процедура может затянуться. Есть "определенные сложности". Например, отсутствие свободных мест на авиарейсах. "Мария может провести в депортационном центре некоторое время в ожидании отправки", - подчеркнул посол.

Ранее СМИ сообщали, Бутина вернется в Москву в самое ближайшее время. Напомним, Мария была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позднее суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Срок ее заключения истекает 25 октября.

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