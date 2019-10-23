Посольство России в США проверяет сообщение о задержании Ахмеда Билалова

Судя по сообщениям американских журналистов, Билаловым интересуется Служба иммиграционного и таможенного контроля США. Вряд ли этот интерес связан с теми проблемами с российским законом, которые есть у бывшего председателя совета директоров российской госкомпании "Курорты Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета России. Дело в том, что еще в 2016 году Россия уведомила США о расследовании уголовного дела в отношении братьев Билаловых. Американские журналисты сообщили, что Билалова задержали недалеко от Майами в его доме, где он жил с супругой и сыном.

Напомним, что братья Ахмед и Магомед Билаловы уехали из России еще в феврале 2013 года. Случилось это после критики президентом темпов строительства трамплина к Олимпиаде в Сочи. Под вопросом оказалось строительство и других олимпийских объектов, к которым были причастны фирмы братьев. Следственный комитет РФ тогда возбудил несколько уголовных дел, в которых в качестве подозреваемых проходили Билаловы. И везде речь шла об олимпийских объектах.

Российское следствие ищет братьев не первый год. Международные поручения о проведении следственных действий с Билаловыми были отправлены не только в Америку, но и в Швейцарию. Пока безуспешно.