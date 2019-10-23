Правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом

Новости

Пожар в южно-сахалинской "двухэтажке" создал угрозу соседним домам 08:27
Камчатскую икру от производителей-призраков пытались продать в Сети 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе трое детей пострадали в аварии с пассажирским автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
Экс-футболист будет соперником Волкова на турнире UFC в Москве 07:15
Посольство РФ сделало запрос в госдеп из-за задержания Билалова 07:15
На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары "противнику" 07:03
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС 06:37
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа 06:37
Сын бразильского президента отказался от должности посла в США 06:31
Трамп поздравил премьера Канады с победой на выборах 06:03
В Японии более 40 тысяч домов остаются без воды после тайфуна "Хагибис" 05:56
В Хабаровске все внутренние авиарейсы перевели в новый терминал 05:54
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора 05:15
Пользователи Сети осудили Зеленскую за оскорбление императора Японии 05:13
Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи 05:10
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой 04:57
Глава Якутии создал "Айсблог" 04:42
Автор анонимной статьи про Трампа написал о нем книгу 04:20
Не менее 27 человек задержали во время протестов в Боливии 04:14
У жителя Забайкалья нашли золотые слитки на четыре млн рублей 03:58
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии 03:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 09:06
Рубрика: В мире

Правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом

Текст: Александр Гасюк
Госминистр по делам Европы МИД Германии Михаэль Рот в ходе выступления в Бундестаге заявил о том, что правительство ФРГ не считает, что так называемый "голодомор" можно назвать геноцидом.

Высокопоставленный немецкий чиновник указал, что лишь после 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде. Поэтому существует разница между политической и международно-правовой оценкой тех событий.

Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа

"Правительство ФРГ не считает, что события, которые произошли до 1948 года, в международном праве можно характеризовать как геноцид", - приводит агентство ТАСС слова Рота на состоявшемся в понедельник заседании парламента Германии.

При этом он отметил, что массовый голод в 1932-1933 годах на территории СССР был "ужасной катастрофой, ответственность за которую несли люди и которая привела к миллионам погибших". "Противоправное деяние должно быть названо противоправным деянием", - подчеркнул Рот.

Фото: Стрингер / РИА Новости
На Украине резко снизилась численность населения

Выступление госминистра по делам Европы МИД Германии стало ответом на соответствующее обращение к Бундестагу. Инициаторы петиции призывали охарактеризовать "голодомор" "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным". По их мнению, это был "искусственный, организованный голод, который привел к миллионам жертв среди украинцев".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник немедленно раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом и выразил мнение, что аргументы Берлина "не выдерживают серьезной критики", сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Беларуси, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от двух миллионов до восьми миллионов человек).

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Трагедия голодомора
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Исполняющий обязанности посла США на Украине выступил в конгрессе
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора
Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз