Правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом

Высокопоставленный немецкий чиновник указал, что лишь после 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде. Поэтому существует разница между политической и международно-правовой оценкой тех событий.

"Правительство ФРГ не считает, что события, которые произошли до 1948 года, в международном праве можно характеризовать как геноцид", - приводит агентство ТАСС слова Рота на состоявшемся в понедельник заседании парламента Германии.

При этом он отметил, что массовый голод в 1932-1933 годах на территории СССР был "ужасной катастрофой, ответственность за которую несли люди и которая привела к миллионам погибших". "Противоправное деяние должно быть названо противоправным деянием", - подчеркнул Рот.

Выступление госминистра по делам Европы МИД Германии стало ответом на соответствующее обращение к Бундестагу. Инициаторы петиции призывали охарактеризовать "голодомор" "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным". По их мнению, это был "искусственный, организованный голод, который привел к миллионам жертв среди украинцев".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник немедленно раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом и выразил мнение, что аргументы Берлина "не выдерживают серьезной критики", сообщает РИА Новости.

Напомним, что в начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Беларуси, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от двух миллионов до восьми миллионов человек).