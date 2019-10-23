Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах

В некоторых украинских городах могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы. Мы о них наперед знаем", - цитирует Гончарука РИА Новости.

Он также добавил, что никаких "внештатных" ситуаций не будет, так как украинские власти осведомлены о возможных трудностях.