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23.10.2019 15:43
Рубрика: Власть

Президенты России и ЦАР обсудили расследование убийства журналистов

Текст: Кира Латухина (Сочи)
Президент России провел на полях форума "Россия-Африка" в Сочи отдельную встречу с главой Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Москва поддержит усилия по стабилизации ситуации в ЦАР, заверил Владимир Путин.

Российский лидер назвал ЦАР перспективным партнером на Африканском континенте и приветствовал настрой на развитие сотрудничества в разных сферах. "Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи преодоления последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране, укреплять взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи", - заверил он.

В сфере торгово-экономических отношений еще многое предстоит сделать. "А перспективы есть хорошие: это и сельское хозяйство, энергетика, это поставки промышленного оборудования и так далее", - перечислил президент РФ. Путин предложил подумать, как в полной мере задействовать экономический потенциал двух государств и предложил обменяться перечнем перспективных совместных проектов, которые могли бы быть реализованы. На основе этого документа можно будет заняться поиском российских компаний, заинтересованных в работе в ЦАР. "Важнейшая задача - совершенствование договорно-правовой базы, создание благоприятных условий для инвестиций и для работы российского бизнеса", - сказал он.

Фото: kremlin.ru
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Туадера поблагодарил за поставки вооружений и "подготовку военных кадров для нашей армии". "Россия передала ЦАР партию вооружения, и это позволяет ответить сегодня на все наши потребности в области стрелкового оружия", - оценил он. "Мы попросили Минобороны России подготовить четырех пилотов для эксплуатации вертолетов", - сообщил лидер.

В сентябре была принята резолюция СБ ООН об облегчении оружейного эмбарго, напомнил Туадера. "И мы очень рады поставке российских вооружений. Санкции, которые были наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и мы не можем возвратить себе контроль над всей территорией страны", - объяснил он.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры затронули тему расследования убийства в ЦАР российских журналистов. "Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных", - сказал он. Речь идет о журналисте Орхане Джемале, режиссере-документалисте Александре Расторгуеве и операторе Кирилле Радченко, которые были убиты в ЦАР. А вот речь о размещении военной базы РФ в ЦАР не шла.

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