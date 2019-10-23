"ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Мансити" забили по пять мячей в играх Лиги чемпионов

Сразу три команды добились крупных побед в матчах третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Речь об английских "Тоттенхэме" с "Манчестер Сити" и французском "ПСЖ".

Что интересно - "Сити" по ходу домашней встречи с "Аталантой" уступал в счете. Гол Руслана Малиновского на 28-й минуте вывел итальянцев вперед. Однако уже в первом тайме "горожане" забили два гола: дубль оформил Серхио Агуэро. А во второй половине Рахим Стерлинг отметился хет-трик. Как итог - 5:1.

Благодаря победе "Манчестер Сити" закрепился на первой строчке в своей группе, набрав девять очков в трех поединках. Далее идут "Динамо" (Загреб) и "Шахтер", сыгравшие накануне вечером вничью (2:2). В активах этих клубов по четыре балла. "Аталанта" же проиграла во всех трех турах.

Первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов одержал "Тоттенхэм". Лондонцы разгромили на своем поле "Црвену Звезду" - 5:0. Впрочем, лидирует в этой группе "Бавария", дожавшая на чужом поле "Олимпиакос" (3:2). У мюнхенского суперклуба девять очков, у "Тоттенхэма" - четыре, "Црвены Звезды" - три, у греков - ни одного.

Наконец, "ПСЖ" разгромил в Бельгии "Брюгге" (5:0) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе и дублю Мауро Икарди. Во второй встрече группы "А" мадридский "Реал" обыграл в гостях "Галатасарай" (1:0). Лидирует в этой компании "ПСЖ" (девять очков). На втором месте расположились испанцы (четыре очка), на третьем - "Брюгге" (два балла), на последнем - "Галатасарай" (одно очко).