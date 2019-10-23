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23.10.2019 20:12
Рубрика: Власть

Путин напомнил позицию Москвы по суданской проблеме

Текст: Кира Латухина (Сочи)
Владимир Путин и председатель Верховного (Суверенного) Совета Республики Судан Абдельфаттах Бурхан во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Владимир Путин и председатель Верховного (Суверенного) Совета Республики Судан Абдельфаттах Бурхан во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Владимир Путин и председатель Верховного (Суверенного) Совета Республики Судан Абдельфаттах Бурхан во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Россия ценит солидарность суданцев в противодействии деструктивным выпадам на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного (Суверенного) Совета Судана Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.

"Знаю, что сейчас у вас проходят важнейшие внутриполитические процессы. Рассматриваем подписание конституционной декларации, а также формирование Верховного Совета и создание переходного правительства в качестве первых шагов, призванных вывести страну на траекторию устойчивого развития", - заметил Путин, назвав Судан давним и надежным партнером России. "Впереди, конечно, еще немало задач. Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации", - заверил он.

Россия продолжит курс на то, чтобы подходы международного сообщества, и прежде всего западных государств, к суданской проблеме носили непредвзятый, объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, подчеркнул президент РФ. "Мы ценим традиционную солидарность суданских партнеров в противодействии разного рода деструктивным выпадам, в том числе и на международных площадках", - добавил он.

Путин также подчеркнул важность диверсификации товарных потоков: это обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли. "У нас есть и реально осуществляемые сегодня уже большие проекты, в том числе взаимодействие в освоении минерально-ресурсной базы. Российские инвесторы вкладывают средства, например, в золотодобывающую отрасль вашей страны... Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками", - заверил он.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Наши отношения имеют давнюю историю: 60 лет назад они стали развиваться, и вы всегда поддерживали Судан, всегда стояли на стороне Судана, и мы всегда знаем, что Россия стоит вместе с теми странами, которые борются за свои права, за справедливость", - заявил Абдельфаттах Бурхан. "И мы хотели бы сообщить вам, что те перемены, которые произошли в Судане, носят позитивный характер. .. Сейчас важную роль в этих событиях сыграли вооруженные силы, важную роль играют коалиционные силы, и они стремятся построить будущее Судана", - заметил он.

Бурхан поделился надеждой, что будут подписаны новые документы и соглашения о сотрудничестве, и Россия окажет помощь в строительстве суданских вооруженных сил. "У нас есть много взаимных точек соприкосновения. Это прежде всего инвестиционное сотрудничество, также мы сотрудничаем на международных форумах, и наши позиции совпадают по многим международным проблемам", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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